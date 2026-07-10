Kinderen genoten van bouwen, spelen en plezier maken in hun zelfgemaakte Wild West-palletdorp

VRIESCHELOO – De speeltuin in Vriescheloo stond deze week volledig in het teken van het Wilde Westen. Maar liefst 53 kinderen vanaf zes jaar bouwden er samen een indrukwekkend Wild West-palletdorp. De activiteit werd voor het derde jaar op rij georganiseerd door Buurtvereniging De Driehoek, die dit jaar haar 80-jarig bestaan viert.
Vooraf werden pallets ingezameld waarmee de kinderen hun eigen dorp konden bouwen. Met veel creativiteit werden de bouwwerken aangekleed met zelf meegebrachte gordijnen, vlaggen en andere versieringen, waardoor een sfeervol Wild West-dorp ontstond.
Op de afsluitende dag waren belangstellenden welkom om het dorp te bewonderen. Kinderen konden zich laten schminken of een tijdelijke tattoo laten zetten. Ook bracht een deskundige jury een bezoek om alle bouwwerken te bekijken en de mooiste creaties te beoordelen.
De speelweek werd vrijdagmiddag in stijl afgesloten. Een foodtruck serveerde broodjes met toepasselijke namen als ‘coyote’ en ‘bizon’, terwijl in de speciaal ingerichte ijssalon voor alle kinderen een ‘marshall-ijsje’ klaarstond.
De jaarlijkse vakantieweek kon opnieuw worden georganiseerd dankzij de inzet van een grote groep vrijwilligers en de steun van diverse sponsoren.
Foto’s: Altjo Wubbema