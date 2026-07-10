DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Niederlangen
Tussen woensdag 16.30 en donderdag 17.00 uur is bij een agrarisch bedrijf aan de Lindenstraße in Niederlangen ingebroken. Uit twee trekkers van het merk John Deere werd het complete GPS systeem gestolen. De schade wordt op 40.000 euro geschat. Getuigen worden verzocht de politie van Haren te bellen 05932/72100.
Haren
Na een brand in een schuur aan de Hinterm Busch in Haren is zaterdag in een nabijgelegen gebouw een in werking zijnde hennepplantage aangetroffen. De politie heeft een onderzoek ingesteld; het gebouw is in beslaggenomen. Ook wordt onderzoek naar de oorzaak van de brand gedaan. Op dit moment wordt uitgegaan van kortsluiting.