Museumspoorlijn STAR gered door gemeente Stadskanaal

STADSKANAAL – De gemeente Stadskanaal tast diep in de buidel om de historische museumspoorlijn STAR te redden van een acuut faillissement. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de hypotheekschuld van de stichting bij de Rabobank voor vier ton af te kopen en de stations en de terreinen van de STAR in Stadskanaal en Veendam over te nemen.
Eind 2024 bereikte de hypotheek van de STAR bij de Rabobank het einde van de looptijd. Hierdoor werd de volledige schuld van negen ton in één keer opeisbaar door de bank. Omdat de museumspoorlijn niet aan deze enorme financiële verplichting kon voldoen, hing een faillissement in de lucht. Om het definitieve einde van de iconische museumspoorlijn te voorkomen, zag de gemeente Stadskanaal zich genoodzaakt om daadkrachtig in te grijpen. Het college besloot al op 7 april 2026 tot de strategische aankoop van wat “de gronden” van de STAR heet. Het geld waarmee de aankoop is gefinancierd komt de reserve strategische aankopen van de gemeente.
De gemeente heeft de schuld van de STAR aan de Rabobank voor vier ton afgekocht en is daarmee eigenaar geworden van de stationsgebouwen in Stadskanaal en Veendam. Voor in de toekomst kan dit interessant worden omdat deze twee gebouwen en de terreinen van de STAR cruciaal zijn bij de aanleg van de nieuwe Nedersaksenlijn, die ook door de gemeente Westerwolde gaat lopen.
Nu de gemeente Stadskanaal zelf eigenaar is van de stationslocaties, heeft de overheid de volledige regie in handen. Mocht het spoor straks moeten worden aangepast of uitgebreid voor de snelle reizigerstreinen van de toekomst, dan hoeft er niet eerst met een private partij te worden onderhandeld over dit deel van het tracé.