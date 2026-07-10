Opname kerkdienst vanuit de protestante gemeente “de Regenboog” Ter Apel te beluisteren bij Groningen 1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.
Zondag 12 juli zenden we een opname van zondag 5 juli vanuit de protestante gemeente “de Regenboog” in Ter-Apel uit.
Voorganger: Ds. Bakker
Schriftlezing: Zacharia 9 vers 9-12 & Mattheüs 11 vers 25-30
Thema: “Zachtmoedig en Nederig”
De dienst begint om 10:00 uur.
De kerkdienst wordt zondag 12 juli uitgezonden en maandagavond 13 juli om 22:00 uur herhaald.
U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst.