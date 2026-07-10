Opname kerkdienst vanuit de protestante gemeente “de Regenboog” Ter Apel te beluisteren bij Groningen 1

Foto: Catharina Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Gemeente Westerwolde, Groningen1

GRONINGEN 1 – Groningen 1 zendt kerkdiensten uit die door leden van de kerken zijn opgenomen en bewerkt door het kerkenteam.

Zondag 12 juli zenden we een opname van zondag 5 juli vanuit de protestante gemeente “de Regenboog” in Ter-Apel uit.

Voorganger: Ds. Bakker

Schriftlezing: Zacharia 9 vers 9-12   &  Mattheüs 11 vers 25-30 

Thema: “Zachtmoedig en Nederig”

De dienst begint om 10:00 uur.

De kerkdienst wordt zondag 12 juli uitgezonden en maandagavond 13 juli om 22:00 uur herhaald.

U kunt deze kerkdienst ook terug luisteren via Radio Gemist/ kerkdienst.

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