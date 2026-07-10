Politie waarschuwt voor piek in vakantie-inbraken in onze regio

WINSCHOTEN – Nu de zomervakantie is begonnen, waarschuwt de politie van het Basisteam Ommelanden-Oost voor een stijging van het aantal woninginbraken in onze regio. Inbrekers maken in deze periode dankbaar gebruik van signalen die verraden dat de bewoners van huis zijn. Dat schrijft de politie op hun sociale media kanalen.
Om het dieven niet te makkelijk te maken, start de politie de komende tijd met extra preventieve acties, gerichte surveillance en een verhoogde zichtbaarheid in de regio. Gelukkig kunnen inwoners zelf veel doen om woninginbraak te voorkomen. De politie adviseert om ramen, deuren en schuren altijd goed af te sluiten en een tijdschakelaar te gebruiken voor de verlichting, zodat het pand ’s avonds bewoond lijkt.
Daarnaast is het verstandig om de brievenbus te laten legen door bekenden of buren en om vakantieplannen absoluut niet openbaar te delen op sociale media. Tot slot helpt het enorm om de buren te vragen een oogje in het zeil te houden tijdens de afwezigheid.