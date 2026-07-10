VluchtelingenWerk en Rode Kruis stoppen met noodhulp in Ter Apel vanwege onveilige situatie

TER APEL – VluchtelingenWerk Nederland en Het Rode Kruis staken per direct de hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens de organisatie is de veiligheidssituatie de afgelopen weken zo ernstig verslechterd dat medewerkers er niet langer veilig en verantwoord kunnen werken. VluchtelingenWerk bood er sinds 20 mei samen met het Rode Kruis ondersteuning en advies aan asielzoekers die noodgedwongen buiten moeten wachten omdat het centrum vol zit.
De onveiligheid wordt volgens VluchtelingenWerk veroorzaakt door een kleine groep overlastgevers met weinig kans op asiel. Hun gedrag zorgt voor toenemende spanningen en incidenten op het terrein. “Mensen die zijn gevlucht voor oorlog, geweld en vervolging zijn hier nu de dupe van”, meldt de organisatie in een persbericht.
Steekpartijen
De politie moest afgelopen woensdagavond nog met spoed ter plaatse komen voor een steekpartij aan de Ter Apelervenen, de straat waar het aanmeldcentrum ligt. Het bleek al het derde steekincident in de directe omgeving in korte tijd te zijn. De situatie was zo onveilig dat een bezoek van asielminister Van den Brink aan het aanmeldcentrum woensdag moest worden uitgesteld.
VluchtelingenWerk zoekt naar eigen zeggen momenteel naar alternatieven, zoals digitale spreekuren, om asielzoekers op afstand te blijven ondersteunen.