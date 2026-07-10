Voorafgaand aan Zomerfestival veel belangstelling voor trikeritten met CS-Riders

WINSCHOTEN – Voorafgaand aan de start van het Zomerfestival in Winschoten zorgden de leden van CS-Riders voor veel enthousiaste gezichten. Met hun glimmende motoren en trikes maakten zij rondritten door de stad, waarbij vooral kinderen de kans kregen om als passagier mee te rijden.
CS-Riders, voluit Custodes Septentrionum – Latijn voor ‘Bewakers van het Noorden’ – is een stichting van motorrijders en trikerijders uit Noord-Nederland. De organisatie zet zich in voor kinderen die om uiteenlopende redenen een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Dat zijn bijvoorbeeld kinderen die opgroeien in een moeilijke thuissituatie, worden gepest, een lichamelijke beperking hebben of ernstig ziek zijn. Door hen een bijzondere dag te bezorgen en een luisterend oor te bieden, wil de stichting laten zien dat zij er niet alleen voor staan.
De rondritten trokken veel belangstelling. Kinderen kregen voorrang om mee te rijden, maar wanneer er nog plaatsen vrij waren, mochten ook volwassenen een ritje maken. Dat leverde veel blije en enthousiaste gezichten op. De activiteit werd georganiseerd door Automatiek Speciaal.
Zaterdag 18 juli zijn de CS-Riders te vinden op de jaarmarkt in De Maten, Ter Apel.
Ondertussen werden op en rond het Marktplein de laatste voorbereidingen getroffen voor het Zomerfestival. Op het plein stonden het podium en verschillende horecatenten al klaar en ook de kermis was geopend. Op het Israëlplein konden kinderen zich vermaken op diverse springkussens.
Het huidige Zomerfestival bestaat uit een combinatie van muziek en kermis op en rond het Marktplein. Daarmee heeft het evenement een andere invulling gekregen dan de vroegere Nacht van Winschoten, toen ook een grote braderie en tal van activiteiten verspreid door het centrum werden georganiseerd.
Het muziekprogramma begint vanavond om 19.30 uur met optredens van onder anderen Boer Harm, Het Feestteam, The Queens of ABBA Tribute, LEAD, de 90’s Rave Party, Gino Graus en DJ Nieck.
Morgen staan vanaf 19.30 uur optredens gepland van Robert van Hemert, Mooi Wark, Nakatomi, Ruben Lüders, de Piraten Parade en een Hélène Fischer Tribute door Natasja. De toegang tot het Zomerfestival is gratis.
Foto’s: Catharina Glazenburg