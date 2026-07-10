Wat hoort u vandaag in het programma GOUD?

Foto: Jan Glazenburg
- Catharina Glazenburg - Groningen1

VLAGTWEDDE, GRONINGEN 1 – Het programma GOUD is van 9.00 tot 12.00 uur bij Groningen 1 te horen en brengt een mix van  nieuws, actualiteiten en persoonlijke- en streekverhalen uit Westerwolde, de Pekela’s en Oldambt.  

09.45 Marjan Brouwer – Expositie Henk Helmantel in Klooster Ter Apel 

10.15 Leonie Spronk – Waterbedrijf Groningen: Drinkwaterverbruik bij de aankomende warme dagen

10.45 Michiel van der Spek – Vooruitblik op de Sport

11.15 Henriette Davelaar – Walk of Grain in Oostwold

11.45 Harm Tammes – Colorado kever plaag

Presentatie: Linda Koops

Groningen1 is een samenwerking tussen de radio omroepen RTV Go in Winschoten en RTV Westerwolde in Vlagtwedde. Klik HIER voor informatie hoe u naar de programma’s van Groningen 1 (G1) kunt luisteren.

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