Burgemeester Annelies Pleyte opent internationale European Hyperloop

VEENDAM – Op maandag 13 juli 2026 verricht burgemeester Annelies Pleyte van Veendam de officiële opening van de European Hyperloop Week 2026. De ceremonie vindt plaats op het terrein van het European Hyperloop Center in Veendam, de Europese test- en validatiefaciliteit voor hyperlooptechnologie.
De European Hyperloop Week is een internationaal evenement waar studententeams van technische universiteiten uit Europa en daarbuiten samenkomen om hun hyperloopconcepten, technische oplossingen en innovaties te presenteren en te testen. De week brengt jong technisch talent, kennisinstellingen, bedrijven, overheden en andere partners samen rond de ontwikkeling van nieuwe vormen van duurzame mobiliteit.
Voorafgaand aan de officiële opening krijgt burgemeester Annelies Pleyte een rondleiding over het terrein van het European Hyperloop Center. Daarbij wordt stilgestaan bij de ontwikkeling van het testcentrum, de technische mogelijkheden van de faciliteit, de rol van het EHC en het Hyperloop Development Program binnen het Europese hyperloop-ecosysteem en de bijdrage van internationale studententeams tijdens de European Hyperloop Week.
Tijdens de officiële opening spreken onder anderen Marinus van der Meijs, directeur van het European Hyperloop Center en organisator van de European Hyperloop Week, Kees Mark, oud-directeur van het European Hyperloop Center, Klaus Rudischhauser, directeur van het Hyperloop Development Program, en burgemeester Annelies Pleyte namens de gemeente Veendam.
Het European Hyperloop Center in Veendam biedt een unieke omgeving waar technologie, veiligheid en praktijkervaring samenkomen. Als open test- en validatiefaciliteit speelt het centrum een belangrijke rol in de verdere ontwikkeling van het Europese hyperloop-ecosysteem. “De European Hyperloop Week laat zien wat er mogelijk is wanneer jong talent, kennisinstellingen, bedrijven en overheden samenwerken aan de mobiliteit van de toekomst,” aldus Kees Mark, woordvoerder namens het European Hyperloop Center. “Dat dit opnieuw in Veendam plaatsvindt, onderstreept de bijzondere positie van deze regio binnen technologische innovatie en nieuwe mobiliteit.”
Met de opening van de European Hyperloop Week 2026 start een week waarin techniek, innovatie, kennisdeling en internationale samenwerking centraal staan. De week wordt afgesloten met de publieksdag op zaterdag 18 juli 2026. Tijdens deze dag kunnen bezoekers kennismaken met de studententeams, de technologie en de ambities achter hyperloop.
Publieksdag
Op zaterdag 18 juli 2026 opent het European Hyperloop Center haar deuren voor het brede publiek. Geïnteresseerden kunnen tijdens deze publieksdag kennismaken met hyperlooptechnologie, de studententeams ontmoeten en meer te weten komen over de ontwikkeling van nieuwe mobiliteitsconcepten.
Bron: European Hyperloop Centre