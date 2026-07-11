Bevrijdingsmuseum zoekt Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog

WESTERWOLDE – De Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland vraagt uw hulp bij een bijzonder nieuw project. Een ooggetuigen project over Gemeente Westerwolde. Met bijzondere verhalen door, voor en over de eigen inwoners.



Voor een nieuw project met filmdocumentaires ‘Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog’ is Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland op zoek naar ooggetuigen. Dat zijn inmiddels mensen op hoge leeftijd die ons iets willen vertellen van hun persoonlijke herinneringen uit de Tweede Wereldoorlog. Kent u iemand die ons daarover iets kan vertellen?



Kent u iemand die geboren is vóór 1940 en de mensen van Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland iets zou willen vertellen? Dan kunt u ze heel erg helpen, want daar zijn ze juist naar op zoek. Het hoeven geen ingewikkelde verhalen zijn, gewone dagelijkse belevenissen zijn prima. Het hoeft historisch gezien niet allemaal perfect te zijn, ze zoeken juist persoonlijke herinneringen uit het dorp en de omgeving waar de verteller tijdens de oorlog woonde. Hoe ging het er in die tijd aan toe, ging men naar het werk, naar school, naar de kerk, was er voldoende te eten, waren er soldaten in het dorp? Gewoon de gewone dorpse gebeurtenissen, het dagelijkse leven, waarbij een spectaculair verhaal natuurlijk ook heel erg welkom zou zijn.

Hieronder leest u een toelichting op wat ze willen doen en hoe u ze daarbij kunt helpen.



Voor een nieuw project met filmdocumentaires ‘Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog’

vragen wij uw hulp. Wij zijn op zoek naar ooggetuigen. Dat zijn inmiddels mensen op hoge

leeftijd. Mensen die ons iets willen vertellen van hun persoonlijke herinneringen uit de

Tweede Wereldoorlog. Kent u iemand die ons daarover iets kan vertellen? Eerlijk gezegd

hopen en denken wij dat u vast wel iemand kent die ons zou kunnen helpen. Hieronder een

toelichting op wat we willen doen en hoe u ons daarbij kunt helpen. Het Cultuurfonds

Groningen en de Gemeente zien het belang en ondersteunen ons met een bijdrage.



U kunt ons heel erg helpen

Kent u iemand die geboren is vóór 1940 en ons iets zou willen vertellen? Dan kunt ons heel

erg helpen, want daar zijn wij juist naar op zoek. Het hoeven geen ingewikkelde verhalen

zijn, gewone dagelijkse belevenissen zijn ook prima. Het hoeft historisch niet allemaal

perfect, wij zoeken juist persoonlijke herinneringen uit het dorp en de omgeving waar de

verteller woonde. Hoe ging het er in die tijd aan toe, ging men naar het werk, naar school,

naar de kerk, was er voldoende te eten, waren er soldaten in het dorp. Gewoon de gewone

dorpse gebeurtenissen, het dagelijkse leven, waarbij een spectaculair verhaal natuurlijk

ook heel erg welkom zou zijn.



Filmdocumentaires ‘Ooggetuigen uit de Tweede Wereldoorlog’

In opdracht van het Bevrijdingsmuseum Noord Nederland zijn de afgelopen jaren een

aantal filmdocumentaires gemaakt. Daarin vertellen ooggetuigen hun persoonlijke

herinneringen, hun eigen belevenissen en verhalen uit de Tweede Wereldoorlog.

Aangrijpende verhalen met een traan, maar ook met een lach. Herinneringen uit onze eigen

omgeving, verteld door en voor bewoners uit onze eigen omgeving.



Verhalen vastleggen nu het nog kan

Het is gebleken dat de ooggetuigenverhalen op een zeer grote belangstelling mogen

rekenen. Daarom zijn wij voornemens om een extra aantal films te gaan maken. Er zijn nog

verhalen van ooggetuigen die niet algemeen bekend zijn, maar die het wel verdienen om

gehoord te worden. De ooggetuigen hebben inmiddels allemaal een respectabele leeftijd

bereikt. Sommige van hen wonen nog zelfstandig, andere wonen in een ouderencentrum.

Bij een aantal mensen laat de fysieke conditie te wensen over maar ze zijn prima in staat

hun verhaal te doen. De filmploeg zorg ervoor dat ze op een zorgvuldige en respectvolle

manier in beeld komen. Dat zijn juist de verhalen uit de dorpen en gehuchten waar onze

bezoekers vandaan komen om de expositie in hun eigen woonplaats te zien. En precies dat

maakt het zo bijzonder!

Verhalen uit eigen woonplaats en eigen omgeving

Door deze werkwijze beschikken we over ooggetuigenverhalen uit verschillende delen van

onze provincie. De verhalen reizen mee met de onderwerpen en de expositieplaatsen. Zo

hebben we op elke plaats weer andere verhalen. Verhalen die juist op die plaats betrekking

hebben. Zoals gezegd, blijkt juist dát al jarenlang de kracht van ons museum te zijn: uit hun

eigen omgeving en de eigen woonplaats van de bezoekers. De documentaires worden

beschikbaar gesteld aan de plaatselijke historische vereniging, aan scholen, aan andere

belangstellenden.



2026: nieuwe filmdocumentaires ‘Ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog’

De bedoeling is om een aantal nieuwe films op te nemen. Daarvoor denken we aan

opnamedagen in september en oktober 2026. Gedurende een aantal dagdelen zal het

filmteam met de interview(st)er in de diverse dorpen bij de oudere vertellers op bezoek

gaan. Ter plaatse wordt dan bij hen thuis een opname gemaakt van hun eigen verhaal. We

geven ze daarbij ruim de tijd om op hun eigen manier en in hun eigen vertrouwde omgeving

de herinneringen te delen. Dat praten kan zowel Gronings als Nederlands. Daarna verwerkt

het filmteam de opnames tot een aantal filmdocumentaires. Soms korte films soms wat

langer. Na goedkeuring volgt de première, bij voorkeur bij de nieuwe expositie over dezelfde

plaats of omgeving waar de film ook over gaat. We hebben dan een bij elkaar passend

geheel wat elkaar ook nog eens perfect aanvult. Daarmee voldoen we helemaal aan de

wensen, want dat is precies wat onze bezoekers graag willen zien en horen.



Geef ons de naam van een ooggetuige door

Kent u iemand waarvan u denkt dat er een verhaal in zit? Verhalen kunnen Gronings of

Nederlands worden gesproken, mogen kort of lang zijn. Mogen overal over gaan.

Haperingen of versprekingen zijn geen probleem, de filmmensen regelen het allemaal

prima en dat komt helemaal goed. De films worden Nederlands ondertitels en waar nodig

van achtergrondmuziek voorzien. De verteller en zijn/haar familie ziet ze als allereerste.

Pas als het werkelijk allemaal goed in orde is worden de films openbaar vertoond.



Wilt u ons helpen? Heel graag!

Wij horen heel graag uw suggesties. Wij zijn van u afhankelijk, wij moeten het hebben

van uw tips en uw hulp. Dus neem contact op, mail of bel ons, alle ideeën zijn welkom!

Rare ideeën bestaan niet, dus alle suggesties zijn erg welkom.

Alvast heel hartelijk dank voor uw hulp, namens onze vrijwilligers en namens het filmteam.

Heeft u vragen, dan graag gewoon even bellen of mailen.



Met vriendelijke groet,

Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland

Jan Bleeker

Telefoon 0654 284 355







Stichting Bevrijdingsmuseum Noord Nederland

Jan Bleeker

Telefoon 0654 284 355

mail: museumnoord@gmail.com