Bog on the Beach 2026 succesvol van start

VEENDAM – Dit weekend vormt het strand van Borgerswold opnieuw het decor voor Bog on the Beach 2026. Het tweedaagse muziekfestival biedt bezoekers een gevarieerd programma met rock, soul, rhythm & blues en feestmuziek van hoog niveau.
De aftrap vond vrijdagavond plaats met de inmiddels legendarische Zomereditie Night of the Guitars. Dit unieke evenement werd dit jaar voor de 34ste keer georganiseerd, maar voor de eerste keer in Borgerswold gehouden en is uitgegroeid tot een begrip in Veendam en omstreken. Maar liefst 22 topmuzikanten uit Veendam en de regio betraden het grote podium om in wisselende samenstellingen 35 rockklassiekers ten gehore te brengen.
De line-up bestond uit: Chris Kleine, Evert Erents, Bé Brakke, Peter Hollemans, Bert Meis, Erik Drent, Everhard Sprik, Tommy Huisman, Erik Aten, Edwin Moes, Tim van Elteren, Marianne van der Velde, Wietze Koning, Kelly Hamberg, Gerry Kraan, Sandy Altman, Rob de Valk, Bas Schipper, Jesse Lourens, Petra Erents, Josee Aten en Martijn Bick. De presentatie was in handen van Everhard Sprik.
Bog on the Beach deel 2 ging vanmiddag om 14.30 van start gaat met The Outtakes en DRENTH. De festivalavond wordt vanaf 20.15 uur afgesloten door één van Nederlands meest gevraagde coverbands FLAME.
Bron: Peter Panneman Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl