Brommers kiek’n in Bourtange

BOURTANGE, GIETEN – Meer dan 200 liefhebbers van klassieke brommers en solexen deden zaterdag mee aan de jaarlijkse Solex- en Brommertoertocht tijdens het Oostermoerfeest in Gieten. De ongeveer 85 kilometer lange route voerde de deelnemers door Drenthe en Groningen, met onder meer een tussenstop in Vesting Bourtange.
De tocht ging om 10.00 uur van start vanaf de feesttent aan de Hondsrugweg in Gieten. Op hun eigen tempo reden de deelnemers door het afwisselende landschap van beide provincies. De stoet bestond uit een grote variatie aan klassieke tweewielers, waaronder Solexen, Zündapps, Kreidlers, Puchs en Kaptein Mobylettes.
Onderweg waren meerdere tussenstops ingepland, zodat de deelnemers even konden uitrusten en iets konden eten en drinken. Tijdens de middagpauze verzamelden de brommers en solexen zich op de parkeerplaats bij Vesting Bourtange. Voor onderweg hadden ze een lunchpakket meegekregen.
De organisatie had de deelnemers vooraf geadviseerd hun voertuig goed na te kijken en met een volle tank aan de rit te beginnen. Voor eventuele pech onderweg reden twee bezemwagens mee, zodat iedereen de tocht zo goed mogelijk kon uitrijden.
Met het grote aantal deelnemers en het gevarieerde deelnemersveld kan de organisatie terugkijken op een geslaagde editie van de toertocht, die na het succes van de oldtimer-toertocht vorig jaar opnieuw veel liefhebbers op de been bracht.
Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg. HIER vindt u in twee delen nog meer foto’s.