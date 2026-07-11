Honderden liefhebbers genieten van Oldtimer- en Specialcarsdag in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – De Wilhelminastraat in Vlagtwedde stond zaterdag weer volledig in het teken van glimmend chroom, nostalgie en gezelligheid tijdens de jaarlijkse Blokker Oldtimer- en Specialcarsdag. Onder een stralende zon kwamen honderden bezoekers af op het gratis toegankelijke evenement, waar ongeveer 200 bijzondere voertuigen te bewonderen waren.
De organisatie kon rekenen op een grote opkomst van eigenaren van oldtimers, brommers, tractoren, fietsen en speciale voertuigen. Het evenement is al jaren een vaste publiekstrekker in de regio en trok ook dit jaar weer veel belangstelling.
Een van de opvallendste voertuigen was een Fiat 500 die is beschilderd door zeven kunstenaars. De auto werd in het verleden gebruikt om kunstexposities door het hele land onder de aandacht te brengen, maar was daarna jarenlang uit beeld verdwenen. Tijdens de Oldtimer- en Specialcarsdag maakte het bijzondere voertuig opnieuw zijn opwachting.
Onder de kunstenaars bevindt zich Fabian, voormalig collega van Herman Brood. Op de dag dat het precies 25 jaar geleden was dat Brood overleed, kreeg de auto daarmee een extra bijzonder tintje. Volgens de organisatie is de invloed van Broods stijl duidelijk zichtbaar in het werk van Fabian. Ook Jacob Kanbier, Reinier Schoonderwoerd de Bezemer, Johan de Champ, Noa, Xena en Erik Loman werkten mee aan het project.
Naast de voertuigen was er volop muziek en vermaak. Shantykoor Störmwind, een gitaarduo en Derk Raatjes verzorgden liveoptredens en tijdens het open podium kregen bezoekers de kans om zelf een lied ten gehore te brengen.
Ook de jeugd liet zich zien. Een groep kinderen voerde onder leiding van de 11-jarige Rose Dijkman een van TikTok bekende K-pop random play dance uit. Daarbij konden liefhebbers spontaan aansluiten en meedansen, precies zoals de bedoeling is bij deze populaire dansvorm.
Voor brommerliefhebbers begon de dag al vroeg met een toertocht die om 10.00 uur vertrok. Na terugkomst werden de brommers opgesteld op het oldtimer- en specialcarsterrein. Daarnaast deed ook een grote groep Solex- en brommerrijders uit Gieten Vlagtwedde aan. Zij hadden de Oldtimer- en Specialcarsdag opgenomen in hun route.
Het evenement werd georganiseerd door Blokker, Retro Cars en Stichting BOVEM. Van 13.00 tot 17.00 uur konden bezoekers genieten van de voertuigen, de muziek en de gezellige sfeer. Aan het einde van de middag werden de deelnemers uitgezwaaid.
Net als in voorgaande jaren kijken de organisatoren terug op een geslaagde editie: een zonnige dag, veel publiek, enthousiaste deelnemers en een terrein vol bijzondere voertuigen maakten van de Oldtimer- en Specialcarsdag opnieuw een groot succes.
Foto’s: Jan Glazenburg en Hilvert Huizing