DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Haren
Vrijdag vondrond 9:30 uur op de A31 in zuidelijke richting, nabij knooppunt Haren, een ongeval plaats. Een 50-jarige bestuurder van een VW Crafter van de brandweer en een 26-jarige bestuurder van een Skoda Karoq reden in zuidelijke richting op de snelweg. Op dat moment reed een nog onbekende vrachtwagen via de invoegstrook de A31 op. Om een botsing te voorkomen, week de bestuurder van de Skoda naar links uit en botste tegen de VW Crafter. De wagen raakte de vrachtwagen niet.
De onbekende vrachtwagen vervolgde zijn weg. Beide betrokken voertuigen stopten vervolgens bij de eerstvolgende parkeerplaats. De totale schade wordt geschat op ongeveer € 23.000.
De snelwegpolitie is een onderzoek gestart en verzoekt de chauffeur van de betrokken vrachtwagen, evenals eventuele andere getuigen, contact met ze op te nemen via 05908/9348115.