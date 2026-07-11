Na ruim dertig jaar betrokkenheid bij de lokale omroep heeft Gretha Donkerbroek afscheid genomen van Groningen 1

Vlagtwedde – Na ruim dertig jaar betrokkenheid bij de lokale omroep heeft Gretha Donkerbroek vrijdag 10 juli afscheid genomen van Groningen 1.
Gretha zette zich sinds 1995 in voor de lokale omroep in Westerwolde. In de loop der jaren vervulde zij verschillende vrijwillige functies bij Radio Westerwolde, later RTV Westerwolde, en was zij nauw betrokken bij de organisatie en ontwikkeling van de omroep. Vanaf 2023 was zij daarnaast actief als bestuurssecretaris bij RTV Westerwolde.
Ook bij Groningen 1 speelde Gretha een belangrijke rol. Vanaf 2023 was zij te horen als nieuwslezer en presentator en sinds 2025 was zij bovendien betrokken als bestuurssecretaris. In die periode werkte zij mee aan de verdere ontwikkeling van Groningen 1, de streekomroep die is ontstaan uit de bundeling van RTV GO! en RTV Westerwolde voor Westerwolde, Oldambt en Pekela.
Naast haar bestuurlijke inzet was Gretha jarenlang een vertrouwde stem voor luisteraars. Zij presenteerde diverse programma’s en las het nieuws in het Groningen 1-radioprogramma GOUD. Afgelopen vrijdag verzorgde zij daar haar laatste nieuwsuitzending.
Namens Groningen 1 wordt Gretha hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet, betrokkenheid en toewijding. Wij wensen haar alle goeds voor de toekomst.
Bestuur Groningen 1