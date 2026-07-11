Open Imkerijdagen trekken belangstellenden naar Sellingen

SELLINGEN – In het kader van de Landelijke Open Imkerijdagen van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging (NBV) openden zaterdag ook de imkers van afdeling Westerwolde hun deuren aan de Noord-Esweg in Sellingen. Bezoekers kregen de kans om kennis te maken met de wereld van de honingbij en het werk van de imker.
Gedurende de dag namen enthousiaste imkers bezoekers mee in het bijzondere leven van de honingbij. Er werd uitgelegd hoe een bijenvolk leeft, hoe honing wordt gemaakt en welke belangrijke rol bijen spelen in de natuur. Ook konden bezoekers een kijkje nemen in een bijenkast, echte honing proeven en meer leren over bijzondere weetjes, zoals de bekende bijendans waarmee honingbijen elkaar vertellen waar voedsel te vinden is.
De open dag trok veel belangstelling. Regelmatig stopten automobilisten en fietsers om een kijkje te nemen en in gesprek te gaan met de imkers.
Een van de enthousiaste deelnemers was Marieta Oomen. Zij is inmiddels voor het tweede jaar imker en vertelde bezoekers vol passie over haar hobby en het houden van bijen.
De Landelijke Open Imkerijdagen worden jaarlijks georganiseerd door de Nederlandse Bijenhouders Vereniging om mensen kennis te laten maken met het werk van de imker en het belang van bijen voor natuur en voedselvoorziening. Ook zondag is de locatie aan de Noord-Esweg in Sellingen nog geopend voor belangstellenden.
Foto’s: Anneke de Vries