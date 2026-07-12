Brandweer rukt uit voor gaslekkage in Veendam

VEENDAM – Brandweer Veendam werd zaterdagochtend omstreeks 10:30 uur opgeroepen voor gaslekkage in een woning aan de H.J. Topstraat in de Parkstad. Bij aankomst had de bewoner de gaskraan al dichtgedraaid en de woning verlaten.
De straat werd afgesloten en de brandweer heeft metingen verricht. Er werd geen gas gemeten. De brandweer heeft Enexis ingeschakeld om de bewoner te helpen met het oplossen van de lekkage. Na een klein half uur werd de straat vrijgegeven waarop de hulpdiensten weer konden terugkeren.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie