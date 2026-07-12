Countryavond met Little Cash en Josien Bakker in Openluchttheater Sellingen

SELLINGEN – Het Openluchttheater in Sellingen vormde zaterdagavond het decor voor een sfeervol countryconcert van Little Cash. Samen met zangeres Josien Bakker bracht de band een gevarieerd programma met bekende countryklassiekers, waarmee het publiek genoot van een muzikale avond in de bosrijke omgeving van het theater.
Vanaf 20.00 uur stond Little Cash op het podium van het openluchttheater aan de Dennenweg. De band, die al jarenlang optreedt, begon ooit als eerbetoon aan Johnny Cash, maar heeft inmiddels een eigen herkenbare stijl ontwikkeld. Naast nummers van Johnny Cash stonden ook liedjes van onder anderen Waylon Jennings en Josh Turner op het programma.
Frontman Krzysztof Groen wist met zijn karakteristieke stem het publiek mee te nemen in de sfeer van de klassieke countrymuziek. De bijdrage van zangeres Josien Bakker zorgde daarbij voor extra afwisseling en gaf verschillende nummers een eigen karakter.
In het bosrijke openluchttheater genoten de bezoekers zichtbaar van de muziek en de ontspannen sfeer. Daarmee kon worden teruggekeken op een geslaagde countryavond in Sellingen.
Foto’s: Johannes Velthuis