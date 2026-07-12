Gewonde bij ongeval in Borgercompagnie

VEENDAM, BORGERCOMPAGNIE – Hulpdiensten zijn gisteravond uitgerukt voor een ongeval in Borgercompagnie.
Hulpdiensten, waaronder de traumahelikopter, werden gisteravond rond kwart voor elf gealarmeerd voor een ongeval op de Borgercompagnie in Veendam. Meerdere ambulances en politieauto’s kwamen ter plaatse.
Volgens omstanders was een fietser met zijn e-bike hard ten val gekomen. Omdat de melding dermate ernstig leek werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar deze werd uiteindelijk niet ingezet. Het slachtoffer is ter plekke gestabiliseerd en vervolgens naar het ziekenhuis overgebracht. De politie onderzoekt het ongeval.
Bron: Dennie Gaasendam, DG-Fotografie