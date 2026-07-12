Gezellige drukte tijdens jaarlijkse braderie aan de Middensingel in Bellingwolde

BELLINGWOLDE – Onder een stralende zomerzon trok de jaarlijkse braderie aan de Middensingel in Bellingwolde zondag veel bezoekers. Het warme weer weerhield de vele belangstellenden er niet van om een kijkje te nemen langs de kramen en de verschillende activiteiten.
Van 10.00 tot 17.00 uur was er van alles te beleven. De braderie werd gecombineerd met een rommelmarkt, waar bezoekers op zoek konden naar leuke koopjes en bijzondere vondsten. Ook liefhebbers van klassieke voertuigen kwamen aan hun trekken dankzij de aanwezige oldtimers, die veel bekijks trokken.
Voor de muzikale omlijsting zorgde de band Solidair, die met live muziek voor een gezellige sfeer op het terrein zorgde.
Dankzij het zonnige weer, de gevarieerde markt en de ontspannen sfeer kan de organisatie terugkijken op een geslaagde editie van de jaarlijkse braderie, die opnieuw veel publiek naar Bellingwolde wist te trekken.
Foto’s: Catharina Glazenburg