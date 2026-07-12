Kinderclubs Bad Nieuweschans verhuizen naar kantine VV Nieuweschans

Weerbericht van: vrijdag 10 juli 8.00 uur door Groningen1

Zonovergoten en zomers warm weekend in het vooruitzicht

Vandaag (Overdag) De vrijdag brengt schitterend zomerweer naar onze regio. De zon schijnt uitbundig en er zijn nauwelijks wolken te bekennen. De temperatuur stijgt overdag naar een warme 26°C, terwijl er een rustige, matige wind uit het noorden waait. De kans op een bui is met 15% erg klein, waardoor het op veruit de meeste plekken de hele dag droog blijft.

Vanavond en Nacht In de loop van de avond en nacht blijft het rustig en klaart het deels op met slechts een paar vriendelijke wolkenvelden. Het koelt uiteindelijk af naar een minimumtemperatuur van 15°C, wat zorgt voor een comfortabele nacht om te slapen.

Zaterdag (Morgen) Morgen belooft een ronduit tropische zaterdag te worden. De zon schijnt de hele dag volop en de temperatuur schiet omhoog naar een warme 29°C. Er waait een zwakke tot matige bries uit het noordoosten en de neerslagkans is nagenoeg nul. In de nacht naar zondag blijft het volledig helder en koelt het niet verder af dan 16°C.

Tip van de redactie: Dit wordt een fantastisch weekend om verkoeling te zoeken bij de Wedderbergen of te genieten op het terras! Vergeet je door de sterke zonkracht (uv-index 6 tot 7) niet goed in te smeren.