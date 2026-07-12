Kinderclubs Bad Nieuweschans verhuizen naar kantine VV Nieuweschans

BAD NIEUWESCHANS – De kinderclubs die van maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli worden georganiseerd, vinden plaats bij de kantine van VV Nieuweschans. Eerder was De Akkerschans als locatie aangekondigd.
De nieuwe locatie is de kantine van VV Nieuweschans aan de W. Mettingstraat 18 in Bad Nieuweschans. Rondom de kantine is veel ruimte, waardoor de kinderen bij mooi weer ook buiten op het gras kunnen spelen.
De kinderclub vindt iedere middag plaats. Vanaf 13.00 uur kunnen kinderen binnenlopen en zich inschrijven. Het programma begint om 13.30 uur en duurt tot 15.30 uur.
De organisatie hoopt veel kinderen te mogen verwelkomen voor een gezellige week vol spel en activiteiten.
Praktische informatie
Datum: maandag 13 tot en met vrijdag 17 juli
Inloop en inschrijving: 13.00 uur
Programma: 13.30 tot 15.30 uur
Locatie: kantine VV Nieuweschans
Adres: W. Mettingstraat 18, Bad Nieuweschans
Bron en foto’s: Joshua Noteboom