DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Meppen
Tussen vrijdag 13:00 uur en zaterdag 08:15 uur heeft bij districtskantoor II aan de Ordeniederung in Meppen een inbraak plaatsgevonden. Onbekende daders hebben zich toegang tot het gebouw verschaft, waarin onder andere het kentekenbureau is gevestigd. Verschillende kantoordeuren op de begane grond en in de kelder werden geforceerd en de ruimtes daarachter werden doorzocht. Of er iets is gestolen en wat de omvang van de schade is, wordt momenteel onderzocht.
De politie is een onderzoek gestart. Getuigen die verdachte personen of voertuigen in de omgeving van de Ordeniederung hebben gezien ten tijde van het misdrijf, of die informatie kunnen verstrekken over het misdrijf of de daders, worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen op telefoonnummer 05931/9490.