Laatste ronde voor de zomerstop bij ovalraces Ter Apel

TER APEL – Vandaag stonden de vierde serie ovalraces van dit seizoen op het circuit “de Polderputten” in Ter Apel op het programma. Het was de laatste ronde voor de zomerstop en dat betekent tevens de laatste wedstrijd voor het Speedweekend dat in september plaats zal gaan vinden.
Naast dat de reguliere klasses streden om de punten voor het NK Ovalracing streden de Junioren en de Bangerstox om de Gouden Helm titels in hun klasses. Daarnaast was het ook de laatste ronde van het baankampioenschap voor de Bangerstox.
De races gingen om 11.30 uur van start. Alle klasses kwamen drie keer aan de start.
Meer info is te vinden op www.ovalracing-terapel.nl.
Foto’s: Gerda Boeijing