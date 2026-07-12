Midzomerjaarmarkt trekt publiek in zonnig Wildervank

WILDERVANK – De jaarlijkse Midzomerjaarmarkt heeft zaterdag voor een levendige dag gezorgd langs het Oosterdiep, ter hoogte van de Raadhuisstraat tussen de 24e en 30e Laan.
Over een lengte van ruim 475 meter stonden tientallen kramen opgesteld met een brede variatie aan producten, aangevuld met een rommelmarkt en een informatiestand. Het weer werkte mee: de markt vond plaats onder zonnige omstandigheden, waardoor de bezoekersstroom de hele dag aanhield.
Voor kinderen was er een uitgebreid programma met springkussens, suikerspin, grabbelton, een ballonnenvrouwtje, waterspelen en een Meet & Greet met Stitch. Tijdens de viswedstrijd voor jeugd van 6 tot 12 jaar, die van 10.00 tot 12.00 uur werd gehouden, deden diverse jongeren enthousiast mee. Rudolf Kuco zorgde voor sfeer met zijn draaiorgel.
Gedurende de dag traden Just Jean One-Man Show Band en Lady Roos op.
De avond word afgesloten door partyzangeres Jessy Arjaans, met Schlager en volksmuziek.
Bron: Peter Panneman
Foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl