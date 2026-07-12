Opstootjes op voorterrein aanmeldcentrum Ter Apel na vertrek Rode Kruis en VluchtelingenWerk

TER APEL – Het Rode Kruis en VluchtelingenWerk Nederland hebben vrijdagavond hun hulpverlening op het voorterrein van het aanmeldcentrum in Ter Apel voorlopig stopgezet. Volgens beide organisaties kan de veiligheid van medewerkers en de mensen die zij ondersteunen niet langer worden gegarandeerd. Sindsdien zijn er op het terrein voor het aanmeldcentrum meerdere opstootjes geweest melden diverse media.

Sinds eind mei boden het Rode Kruis en VluchtelingenWerk dagelijks hulp aan asielzoekers die door het tekort aan opvangplaatsen niet direct in het aanmeldcentrum terechtkonden. Vrijdagavond werden de laatste maaltijden uitgedeeld, waarmee na zeven weken een einde kwam aan de tijdelijke hulpverlening op het voorterrein.

Aanleiding voor het besluit zijn de toenemende spanningen en incidenten rond het terrein. De afgelopen weken vonden meerdere geweldsincidenten plaats, waaronder steekincidenten. Volgens de hulporganisaties zorgt een kleine groep mannen regelmatig voor overlast en onveilige situaties. Daardoor voelen hulpverleners zich niet langer veilig om hun werk uit te voeren.

Het Rode Kruis noemt het stopzetten van de hulp een ingrijpend besluit, maar stelt dat veiligheid altijd voorop moet staan. De organisatie roept het Rijk en gemeenten op om zo snel mogelijk extra opvangcapaciteit te realiseren. Volgens het Rode Kruis is een spoednoodopvang noodzakelijk om te voorkomen dat mensen langdurig buiten op het voorterrein moeten verblijven. In de afgelopen zeven weken verstrekte de organisatie onder meer ruim 5.000 maaltijden, duizenden dekens, drinkwater en andere basisvoorzieningen.

De kleinere hulporganisatie MiGreat blijft voorlopig wel actief in de omgeving van het aanmeldcentrum.

Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) laat weten het besluit van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk te betreuren, maar ook te begrijpen. Volgens het COA zijn de aanhoudende druk en de omstandigheden op het voorterrein aanleiding geweest voor de organisaties om hun werkzaamheden te beëindigen. Het COA spreekt de hoop uit dat het ministerie snel tot een oplossing komt.

Volgens het COA blijft de gecontroleerde toegang tot het aanmeldcentrum voorlopig noodzakelijk. De opvanglocatie in Ter Apel kampt nog altijd met een tekort aan beschikbare plaatsen. Kwetsbare personen krijgen direct onderdak, terwijl anderen soms buiten moeten wachten totdat elders in het land opvangplekken beschikbaar komen.

Het COA wijst erop dat de problemen in Ter Apel het gevolg zijn van een landelijk tekort aan opvangcapaciteit. Door lange asielprocedures, het uitblijven van huisvesting voor statushouders en een gebrek aan voldoende opvanglocaties blijft de druk op het systeem groot. Tijdelijke noodoplossingen bieden volgens het COA slechts beperkt verlichting. De organisatie benadrukt dat uitbreiding van reguliere opvanglocaties verspreid over Nederland noodzakelijk is om de situatie structureel te verbeteren.

Naar verluidt sliepen er afgelopen nacht geen asielzoekers in de nachtopvang aan de Holland Marsh in Nieuwe Pekela. Volgens verschillende bronnen zijn elders in het land ongeveer 150 extra noodopvangplaatsen beschikbaar gekomen. Waar deze opvang is ingericht, is niet bekendgemaakt.

Ook zaterdag bleef het onrustig rond het aanmeldcentrum. Op het voorterrein deden zich opnieuw meerdere opstootjes en vechtpartijen voor. Daarbij zou vooral een kleine groep mannen die weinig kans maakt op een verblijfsvergunning betrokken zijn geweest. Zij zouden herhaaldelijk de confrontatie hebben gezocht met elkaar en met andere asielzoekers. Er zou een persoon door de politie zijn gearresteerd. Dit is niet door de politie bevestigd.