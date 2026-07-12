Radiobingo superhoofdprijs van € 400,00 deze week naar Musselkanaal

STUDIO GRONINGEN 1 – Deze week gaat de Bingo-superhoofdprijs van € 400,00 naar Musselkanaal.
Tijdens de Radiobingo zijn zondag weer mooie prijzen vergeven. De superhoofdprijs gaat deze week naar Musselkanaal. De gelukkige winnaar krijgt 400 euro! De hoofdprijs in de vorm van 140 euro gaat naar Winschoten. Een prijs in de vorm van 70 euro gaat naar Midwolda.
Rijtjesprijzen
Bingokaarten gewonnen in: Midwolda, Musselkanaal, Emmercompascuum
BBQ pakket gewonnen in: Onstwedde, Emmercompascuum
€25 gewonnen in : Musselkanaal
Troostprijzen:
Bingokaarten gewonnen in: Winschoten
Droge worsten gewonnen in: Veelerveen
Om privacy redenen maken wij niet de namen van de winnaars van de bingo bekend, maar mocht u het leuk vinden met de gewonnen prijs op de foto te gaan en dit wereldkundig te maken op www.westerwoldeactueel.nl stuur dan een foto en uw gegevens naar redactie@westerwoldeactueel.nl
Zo doet u mee met de Radiobingo
Deelname aan de Radiobingo is eenvoudig. Ga naar een van onze verkooppunten en koop daar bingoloten á € 0,50 per stuk (* Bingokaarten worden alleen per straatje verkocht). Luister zondag tussen 20.00 en 21.30 uur naar Radio Westerwolde en speel mee! Gewonnen prijzen worden bij u thuis bezorgd. Neem voor vragen contact met ons op. Bingokaarten zijn te verkrijgen bij:
- Snackbar Sell’n | Dorpsstraat 30, Sellingen | Tot 19:30 uur
- Snackpoint ’t Stoepje | Beumeesweg 172, Alteveer | Tot 19:30 uur
- Tankstation Shell Kap | Verlengde Brugkade 10, Stadskanaal | Tot 20:00 uur
- Tankstation Tango Hilgers | Raadhuislaan 107, Oude Pekela | Tot 20:00 uur
- Tankstation Texaco Metting | Hoofdweg 33, Bellingwolde | Tot 18:45 uur
- Tankstation Shell De IJzeren Klap | Aweg 10 A, Musselkanaal | Tot 19:45 uur
- Tankstation Shell Technotrans | van Stolbergweg 26, Veendam | Tot 20:00 uur
- Vonvi Deco&Gifts | Hoofdstraat 55, Ter Apel| Tot zaterdag 16:00 uur
- Jumbo Winschoten | Heemskerkstraat 56, Winschoten | Tot 20:00 uur
- Studio Groningen1 Vlagtwedde | Dr. P. Rinsemastraat 7a, Vlagtwedde | Tot 20:00 uur
- En bij onze medewerkers die de prijzen thuisbezorgen.
De bingoverkooppunten en de uitleg van het spel vindt u HIER.