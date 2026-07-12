Trekkertrek Borgercompagnie trekt ondanks zomerse hitte veel deelnemers

BORGERCOMPAGNIE – Zaterdag organiseerde het AJK Veenkoloniën, in samenwerking met dorpshuis De Eersteling, op het voormalige voetbalveld van Borgercompagnie voor de vijfde keer de jaarlijkse trekkertrekwedstrijd.
Ongeveer 100 deelnemers verschenen aan de start. Op de baan waren trekkers in alle soorten en maten te zien, variërend van standaardmachines tot speciaal geprepareerde sporttrekkers die in aparte klassen uitkwamen.
Ondanks de zomerse temperaturen lieten bezoekers zich niet weerhouden om naar het terrein te komen. Vanaf de vroege ochtend brulden de motoren op de speciaal aangelegde baan en volgden de runs elkaar in hoog tempo op. Het evenement trok de hele dag door veel publiek uit de regio.
De dag werd afgesloten met een feestavond bij het dorpshuis, met livemuziek van de showband Polderrad.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, Parkstadveendam.nl