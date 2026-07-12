Ven van Circus in centrum Veendam

VEENDAM – Zaterdagmiddag veranderde het Veenlustplein in Veendam in een grote circuspiste. Deze dag was het Ven van Circus.
Op het plein lag een groot pistekleed, waarop de circusartiesten hun voorstellingen gaven. Bezoekers genoten van korte acts, demonstraties en workshops waarin kinderen en volwassenen eenvoudige circustechnieken konden uitproberen.
Op de Promenade trad The Dutch Juggler op. De bekende Nederlandse jongleur verzorgde meerdere shows en betrok het publiek actief bij zijn workshops. Met virtuoze jongleerkunsten, humor en improvisatie wist hij veel toeschouwers te trekken.
Bron en foto’s: Peter Panneman