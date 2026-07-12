Video: Westerwolde in het teken van Kunstmarkt Sellingen en Oldtimerdag Vlagtwedde

SELLINGEN, VLAGTWEDDE – Onder tropische weersomstandigheden trokken de Kunstmarkt Montmartre in Sellingen en de Oldtimer- en Specialcarsdag in Vlagtwedde een enorme stormloop aan publiek.
Bezoekers switchen moeiteloos tussen Franse romantiek en ronkende pk’s. Parijse sferen op de brink in Sellingen De idyllische brink van Sellingen veranderde zaterdag in een sfeervol Frans kunstenaarsdorp. Ruim honderd kramen boden een diversiteit aan unieke schilderijen, keramiek en handgemaakte kunstwerken. De terrasjes zaten overvol en livemuziek zorgde voor een ontspannen en culturele sfeer.
Ronkende nostalgie in de straten van Vlagtwedde Slechts een paar kilometer verderop maakte de rustige Franse ambiance plaats voor het spektakel van ronkende motoren. De Wilhelminastraat in Vlagtwedde stond bomvol voor de jaarlijkse Oldtimer- en Specialcarsdag. Ruim 250 historische voertuigen, Ferrari’s en glanzende Amerikaanse klassiekers stonden hier opgesteld.De absolute blikvanger van de dag was een unieke Fiat 500, beschilderd door vrienden van kunstenaar Herman Brood. Meer dan 100 brommers en Solexen maakten de nostalgische sfeer compleet.
Beide gratis toegankelijke evenementen profiteerden optimaal van het schitterende zomerweer. Met volle terrassen en duizenden tevreden gezichten liet Westerwolde zich van haar allerbeste, meest veelzijdige kant zien.
Bron en beelden: Groningen 1