Volg onze website via de Groningen 1 app

WESTERWOLDE, OLDAMBT, PEKELA – Het nieuws van Groningen 1 vind je niet alleen maar op de vernieuwde website en socials, maar nu ook op de app! Naast een nieuwe website is nu ook de ‘Groningen 1 App’ in de lucht.
Deze app, voor zowel IOS als Android, is te downloaden vanuit de App Store en Google Play Store en geeft je al het nieuws en informatie die je nodig bent om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt.
Zo kun je vanaf nu dus snel en goed al het streeknieuws en actuele weersinformatie vinden op een overzichtelijke en goede manier. Ook kun je via de mediaplayer direct live de radioprogramma’s beluisteren.
Groningen 1, altijd dichtbij!