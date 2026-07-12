Zonnige festivaldag maakt Bog on the Beach 2026 compleet

VEENDAM – Het strand van Borgerswold stond zaterdag volledig in het teken van de tweede en afsluitende dag van Bog on the Beach 2026. Onder zomerse omstandigheden genoten vele bezoekers van een gevarieerd programma met classic rock, soul, rhythm & blues en feestmuziek.
De festivaldag werd geopend door The Outtakes, die met authentieke classic rock uit de jaren zestig en zeventig direct de juiste sfeer neerzetten. Bekende nummers van onder meer The Beatles, The Rolling Stones, The Doors, Golden Earring en Brainbox zorgden voor een nostalgische start.
Vervolgens was het podium voor DRENTH – tribute to the soul. Met muziek van onder anderen Aretha Franklin, Marvin Gaye en The Teskey Brothers bracht de band een sfeervolle mix van soul en rhythm & blues.
De afsluiting was in handen van coverband FLAME met de spectaculaire show NEXT LEVEL. Het publiek werd meegenomen langs dance classics, rock uit de jaren tachtig, trance uit de jaren negentig, Nederlandstalige meezingers en actuele hits. Special effects en indrukwekkende graphics maakten de show compleet. Ook tijdens de pauzes bleef de sfeer uitstekend dankzij DJ Geert.
Met een goed bezochte en zonovergoten zaterdag kan de organisatie terugkijken op een zeer geslaagde festivaldag. Stichting Bogdike organiseerde het evenement in samenwerking met Brouwhotel Parkzicht en kon daarbij rekenen op de inzet van vele vrijwilligers.
Bron en foto’s: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl