Zonovergoten Montmartre Sellingen trok opnieuw veel bezoekers

SELLINGEN – Onder stralende weersomstandigheden vond zaterdag de 33e editie van Montmartre Sellingen plaats. Het centrum van het dorp veranderde opnieuw in een sfeervolle Franse kunstmarkt, waar honderden bezoekers genoten van kunst, muziek, entertainment en tal van activiteiten voor jong en oud. Wethouder Giny Luth verrichtte de officiële opening van het evenement.
Van 11.00 tot 17.00 uur presenteerden ruim honderd kunstenaars hun werk op de kunstmarkt. Bezoekers konden langs kramen wandelen met een grote verscheidenheid aan kunstvormen, waaronder schilderijen, keramiek, porseleinen beelden, handgemaakte hoeden, kleurrijke sieraden en fotografie. Op verschillende plekken waren kunstenaars bovendien live aan het werk. Alumni van de Klassieke Academie Groningen maakten ter plaatse schilderijen in de open lucht, wat veel belangstelling trok.
Het festivalterrein was verdeeld over vier pleinen: Place du Coeur, Place de l’Église, Place du Tertre en Place de l’École. Op ieder plein was een eigen programma met kunst, muziek en activiteiten, waardoor bezoekers steeds weer iets nieuws ontdekten tijdens hun wandeling dop afwisseling. Bezoekers genoten van Franse chansons, Keltische muziek, jazz en akoestische optredens. Daarnaast zorgden rondlopende accordeonisten en een gitaarduo voor een gezellige Franse sfeer op het festivalterrein.
Voor kinderen was er eveneens veel te beleven. Bij de oranjetent van Bibliotheek Westerwolde en Welzijn Westerwolde konden zij deelnemen aan creatieve activiteiten, zoals het versieren van een linnen tas in de Woordenwerkplaats en het maken van een vriendschapsarmbandje. Ook konden kinderen zich laten schminken. Verder zorgden een levend standbeeld, een steltenloper en een goochelaar voor extra vermaak. Groningen 1 zond de programma’s Dieverdoatsie en Brunchroom live vanaf de kunstmarkt uit.
Verspreid over het terrein stonden diverse foodtrucks waar bezoekers terecht konden voor onder meer crêpes, hamburgers, broodjes, patat, koffie, frisdrank, Westerwolds bier en een goed glas wijn.
Dankzij het zonnige weer en het gevarieerde programma werd de 33e editie van Montmartre Sellingen druk bezocht. Bezoekers genoten de hele dag van kunst, muziek en de karakteristieke Franse sfeer die het evenement al jarenlang tot een vaste waarde in Westerwolde maakt.
Foto’s: Johannes Velthuis
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