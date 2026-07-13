94 Mensen zetten een stap vooruit met Kansrijk Talent

GRONINGEN, DRENTHE – Op donderdag 2 juli 2026 vierden 94 deelnemers van Kansrijk Talent dat zij het programma hebben doorlopen. In april zijn de deelnemers gestart met het programma Kansrijk Talent bij één van sociaal ontwikkelbedrijven in arbeidsmarktregio Groningen en Noord-Drenthe. Zij werkten volop aan hun ontwikkeling met het in kaart brengen van vaardigheden en talenten, werkten aan vitaliteit en gezondheid en gingen bezig met de eerste stappen richting een mooie toekomst. Dat kan een stap zijn richting werk, opleiding of vrijwilligerswerk.
Een stap vooruit
Kansrijk Talent biedt deelnemers veel kansen voor hun ontwikkeling. Een aantal quotes van deelnemers: ’Bij Kansrijk Talent heb ik geleerd dat groei vaak begint op het moment dat je stopt met wachten op het perfecte moment. Elke kleine stap is een stap dichterbij naar je doel. En het mooiste van alles is: je doet het samen!’
‘Zelfontwikkeling is niet jezelf veranderen in iemand anders, maar steeds meer worden wie je werkelijk bent. En dat heeft Kansrijk Talent me echt laten inzien’.
‘Je toekomst wordt niet bepaald door wat je weet, maar door wat je bereid bent te leren. Als jij open staat voor hulp dan zal je zien dat je heel ver kan komen. Ik was altijd erg sceptisch en wou het graag alleen doen. Mede dankzij Kansrijk Talent zit ik nu hij een fantastische werkgever en doe ik weer mee in de maatschappij’.
Kansrijk Talent
Het programma van Kansrijk Talent helpt mensen te werken aan de volgende stap vooruit en wordt afgestemd op persoonlijke wensen. Deelnemers volgen het programma bij één van de acht ontwikkelbedrijven in de provincie Groningen en de kop van Drenthe (Afeer, iederz, Midwerk, Eemsdelta, Novatec, Wedeka, Werkplein Drentsche Aa en Ontwikkelplein Het Hogeland). Er is altijd een locatie in de omgeving.
Dit programma wordt drie keer per jaar gegeven en heeft al 900 deelnemers een stap in hun ontwikkeling mogen laten zetten. Het voldoet dus zeker aan een behoefte!
De volgende groep van Kansrijk Talent start begin september. Aanmelden kan via www.werkinzicht.nl/aanmeldenkansrijktalent
Bron: Werk in Zicht