95 jaar Moeders voor Moeders: een kleine bijdrage met grote betekenis

REGIO – Moeders voor Moeders bestaat dit jaar 95 jaar. De organisatie levert al bijna een eeuw lang een bijdrage aan het laten uitkomen van kinderwensen, mede dankzij miljoenen vrouwen die urine
doneren tijdens hun zwangerschap.
Wat ooit door Organon begon als klein initiatief in Oss en omgeving, waarbij urine met de bakfiets werd opgehaald, is door de jaren heen uitgegroeid tot een landelijk netwerk. Tegenwoordig is Moeders voor Moeders onderdeel van het farmaceutische bedrijf Aspen API en haalt een gespecialiseerd transportbedrijf de urine in alle uithoeken van het land op. De werkwijze is veranderd, maar het doel is hetzelfde gebleven: wensouders helpen hun kinderwens in vervulling te laten gaan.
Uit de ingezamelde urine wordt het zwangerschapshormoon hCG gewonnen. Dit hormoon is de basis voor medicijnen die wereldwijd worden ingezet bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Dankzij de bijzondere samenwerking tussen zwangere vrouwen die hun urine doneren, zorgprofessionals en Moeders voor Moeders zijn al generaties wensouders geholpen bij het realiseren van hun kinderwens.
Deelneemsters omschrijven hun bijdrage vaak als klein, maar waardevol. “Tijdens mijn zwangerschap voelde het goed om iets te kunnen doen voor een ander,” vertelt een oud- deelneemster. “Het kost weinig moeite, en het idee dat je met iets kleins als urine doneren iemand helpt met de kans op een zwangerschap, is heel bijzonder.”
Moeders voor Moeders kijkt terug op een lange geschiedenis die in 1931 begon in Oss. Tegelijkertijd richt de organisatie zich met vertrouwen op de toekomst, waarin zij samen met zwangere vrouwen en zorgprofessionals een waardevolle rol wil blijven spelen in het leven van wensouders.
Ben jij nog geen 12 weken zwanger en wil je bijdragen aan de kinderwens van anderen door jouw urine te doneren? Meld je dan aan via www.moedersvoormoeders.nl of bel 088-2780000.
Bron: Moeders voor Moeders