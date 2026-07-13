Erwin de Vries terug in Wildervank voor bijzondere try-out

WILDERVANK – De Groningstalige zanger en liedjesschrijver Erwin de Vries keert terug naar zijn geboorteplaats Wildervank voor een bijzondere voorstelling. Op vrijdag 11 september speelt hij een try-out in het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum, één van de oudste en meest karakteristieke gebouwen van het dorp.
In samenwerking met het Margaretha Hardenberg Cultuurcentrum programmeert vanBeresteyn in het komende theaterseizoen een aantal voorstellingen op deze bijzondere locatie. De voormalige kerk biedt een intieme setting waarin publiek en artiest dicht bij elkaar zitten. De combinatie van historie, sfeer en uitstekende akoestiek zorgt voor een theaterervaring die duidelijk anders is dan in een reguliere theaterzaal.
De voorstelling van Erwin de Vries vormt de opmaat naar de eerste officiële theateravond die vanBeresteyn op deze locatie programmeert, op 11 oktober. Om het nieuwe initiatief goed voor te bereiden, wordt op 11 september een try-out georganiseerd. Erwin de Vries verleent daar graag zijn medewerking aan. Samen met gitarist Christof Bauwens en toetsenist Jasper Westerhof brengt Erwin een avond vol muziek, verhalen en herkenning. Wie zijn werk kent, weet dat alles voorbij kan komen: van ontroerende liedjes en persoonlijke verhalen tot scherpe observaties en hilarische momenten.
Helpt u mee dit nieuwe initiatief uit te proberen? U bent van harte welkom bij deze bijzondere try-out in Wildervank.
Datum: Vrijdag 11 september 2026
Aanvang: 20.15 uur
Info via: www.vanberesteyn.nl
Bron: vanBeresteyn