Imker Marita Oomen keert vandaag terug voor ‘Een Goud Gesprek’!

Weerbericht van: maandag 13 juli 8.00 uur door Groningen1

Prachtig en warm zomerweer op komst

Vandaag. We starten de maandag in Groningen met wat lokale bewolking, maar al snel klaart het op en later in de ochtend krijgt de zon alle ruimte. Met een maximumtemperatuur van 27°C beleven we een warme zomerdag. Er waait een rustige, matige wind uit het noordoosten.

Vanavond en Nacht In de loop van de avond en nacht blijft het helder en rustig. De wind neemt wat in kracht af en het blijft volledig droog. Het koelt uiteindelijk af tot een minimumtemperatuur van 16°C, wat zorgt voor een aangename en comfortabele nacht.

Dinsdag (Morgen) Morgen belooft een zonovergoten zomerdag te worden. De zon schijnt de hele dag uitbundig en er zijn nauwelijks wolken te bekennen. De temperatuur doet er nog een schepje bovenop en het wordt 28°C. De wind blijft in de noordoosthoek zitten. In de nacht naar woensdag blijft het rustig en klaart het weer op bij 16°C.

Tip van de redactie: Uitstekend weer om verkoeling te zoeken aan het water of te genieten op het terras! Let wel op de zonkracht, want met een uv-index van 6 tot 7 verbrand je snel. Vergeet je dus niet goed in te smeren als je vandaag of morgen naar buiten gaat.