Imker Marita Oomen keert vandaag terug voor ‘Een Goud Gesprek’!

SELLINGEN – Kon je vorige maand in de uitzending van Goud ook geen genoeg krijgen van de fascinerende verhalen van imker Martita Oomen over het Groningse bijenleven? Dan hebben we goed nieuws. Oomen, bekend van haar imkerij Blessed Bee, was toen te gast en dat smaakte naar zóveel meer dat we haar direct nogmaals hebben uitgenodigd. Vandaag schuift ze aan voor Een Goud Gesprek om 10:00 uur.
Vorige maand nam Marita ons mee in de wondere wereld van haar bijenvolken. Het werd een van de leukste uitzendingen van het seizoen. Ze is geboren en getogen in Noordoost-Groningen en werkte jarenlang als jurist in het westen van het land. Maar het Noorden bleef trekken en ze verhuisde met haar bijen terug naar Westerwolde.
Waar veel imkers zich puur op honing richten, doet Marita het anders. Onder de naam Blessed Bee focust zij zich juist op het werken met bijenwas, waarmee ze de mooiste verzorgingsproducten voor mens en dier én ambachtelijke kaarsen maakt.
Omdat de tijd vorige maand simpelweg voorbij vloog en we nog lang niet uitgevraagd waren, pakken we het vandaag groter aan. In Een Goud Gesprek nemen we uitgebreid de tijd om dieper in te zoomen op haar carrièreswitch, haar terugkeer naar Groningen en hoe het is om een imkerij op te bouwen in Westerwolde. Straks om 10:00 uur bij Groningen1.