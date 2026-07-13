Johan Tuenter en Janick Lanting succesvol bij damtoernooien in respectievelijk Mildam en Heerhugowaard

WINSCHOTEN, MILDAM, HEERHUGOWAARD – De zomermaanden in dammend Nederland staan, de laatste decennia, bekend om de vele toernooien die onder auspiciën van zowel de KNDB of de FMJD staan. Zo stond van 29 juni t/m 3 juli de “Damweek Mildam” op de damkalender en van 4 t/m 11 juli “Heerhugowaard Open”.

In Mildam kwamen in het “Hof van Schoterland” 32 deelnemers in actie, die 9 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 40 +1” afwerkten. Winnaar werd hier MF René Wijpkema uit Yde 16 punten, met als 2e Katrinus Posthumus uit Leek 13 punten en 3e CMF Coen Bommel uit Nijmegen eveneens 13 punten. In Heerhugowaard gingen 52 deelnemers van start die 8 ronden “Zwitsers systeem” afwerkten onder een speeltempo van “Fischer 80 + 1”. Winnaar werd GMI Hein Meijer uit Amsterdam met 14 punten uit 8 partijen, op de voet gevolgd door MI Thomy Lucien Mbongo uit Frankrijk met 13 punten en als derde Luuk Terweijden uit Amsterdam met 12 punten. Overigens, de gemiddelde speelsterkte van het toernooi in Noord-Holland, bedroeg ongeveer 1000 KNDB ratingpunten. In Mildam was de gemiddelde speelsterkte overigens 985 KNDB ratingpunten.

Johan Tuenter 50% score in Mildam

Johan Tuenter uit Westerlee had in Mildam een keurige 50% score van 9 punten uit 9 partijen en zag zijn KNDB-rating met 15 punten toenemen van 883 naar 898 punten. Met dit resultaat kwam Johan uit op de 17e plaats. Johan Tuenter begon met verlies tegen Jan Adema uit Leeuwarden, gevolgd door een puntendeling tegen Marten Zijlstra. Daarna verlies tegen Eibert Smit en winst tegen Jan Sloot. Vervolgens een remise tegen John Folkers en een gelijkspel tegen Janet Stel. Daarna volgden 2 winstpartijen tegen Anna Bakker uit Hoogeveen en Siep Altena uit Woudsend. De laatste partij moest Johan Tuenter in verlies berusten tegen Jan Riesthuis. In zijn ratinggroep tot 1100 ratingpunten bezette Johan tenslotte de

6e plaats, sowieso een uitstekende prestatie temeer dat Johan een “blauwe notering” scoorde tegen Siep Altena (rating 1015 punten) Winst met een ratingverschil van minimaal 100 punten levert namelijk een “blauwe notering” op.

Uitstekend debuut Janick Lanting in Heerhugowaard

De 19-jarige Janick Lanting uit Bad Nieuweschans had in Heerhugowaard een uitstekend debuut met een score van 9 punten uit 8 partijen en een ratingwinst van 17 punten, zodat zijn rating door de magische 1000 puntengrens steeg van 997 naar 1014 KNDB punten.

In het ratingklassement van 900 tot 1100 punten pakte Janick zelfs de 2e plaats achter

Paul van der Lem die 10 punten scoorde. Janick begon sterk met een puntendeling tegen GMIF Dara Tkachenko (rating 1378), gevolgd door een verliespartij tegen MN Luuk Terweijden, (1401). Daarna kwam een winstpartij tegen Viviënne Meijer (771) en een puntendeling tegen Richard Klein (1040) uit Emmen. Vervolgens volgde een winstpartij tegen Paul van der Lem (1166) en een puntendeling tegen de sterke MF Anton Kosior (1274).

De ontmoeting tegen Jelle van der Eng (1006) leverde daarna een puntendeling op, om tenslotte het toernooi af te sluiten met een remise tegen de sterke MI Ivo de Jong (1337).

Al met al leverde dat 4 “blauwe” noteringen op voor Janick, oftewel een uitstekende prestatie tegen een sterke tegenstander. In het algemeen klassement kwam Janick Lanting tot de 14e stek, voorwaar een puike prestatie.

Betekenis damtitels Nationaal en Internationaal

Hierbij een globale uiteenzetting van de damtitels. GMI = Internationaal Grootmeester,

GMIF betekent Internationaal Grootmeester bij de dames, MN = Nationale Meester,

MF = Meester bij de FMJD, CMF = kandidaat meester bij de FMJD en

MI = Internationaal Meester.

Damkalender

Op de damkalender staan deze zomer nog Nijmegen Open, Brunssum Open en Hoogeveen Open. Momenteel is het “Karus Open zomerdamtoernooi Friesland 2026” nog in volle gang. Het omvat 14 ronden “Zwitsers systeem” onder een speeltempo van “Fischer 40 + 1”. Op de maandagavond in De Lantearne in Surhuisterveen en een week later op de dinsdagavond in het “Hof van Schoterland” in Mildam. Het toernooi begon 12 mei t/m 17 augustus.

Bron: Geert Lubberink