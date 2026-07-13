DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Weener
Gisteren reed om 14:20 uur een 58-jarige bestuurder van een Opel Grandland X over de Vellager Straße in Weener, richting Papenburg. Voor hem reden een BMW 318i en een Renault Master. Op de kruising met de Blanker Weg probeerde de 58-jarige de twee auto’s in te halen. Tegelijkertijd maakte de bestuurder van de BMW ook een inhaalmanoeuvre. De twee auto’s raakten elkaar. De Opel belandde vervolgens in de berm, terwijl de Renault en de BMW met elkaar in botsing kwamen. De materiële schade is groot. Niemand raakte gewond.
Meppen
Bij een ongeval op de Helter Damm in Meppen is gistermiddag rond half vier een 31 jarige motorrijdster zwaargewond geraakt. Volgens de huidige bevindingen reed het slachtoffer over de Helter Damm, vanuit de richting van de Hasebrinkstraße naar Helte. Tegelijkertijd wou een 57-jarige vrouw in een VW Polo vanaf een perceel de Helter Damm oversteken om de straat “In den Höften” in te rijden. Volgens het lopende onderzoek zag ze de motorrijdster, die voorrang had, niet. Bij de aanrijding raakte de motorrijdster ernstig gewond. Zij werd met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Beide voertuigen raakten fors beschadigd.
Zondag is op een parkeerplaats aan de Alten Güterbahnhof in Meppen tussen 6.00 en 16.10 uur een geparkeerde BMW X1 aangereden. De auto heeft voor 10.000 euro schade. De veroorzaker is doorgereden. Getuigen worden verzocht contact op te nemen met de politie van Meppen op telefoonnummer 05931/9490.