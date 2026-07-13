Muzikaal weekend in Openluchttheater Sellingen

SELLINGEN – Na een succesvolle start van het muziekseizoen met Little Cash & Josien Bakker staat er komend weekend opnieuw een gevarieerd programma op de agenda van het Openluchttheater Sellingen.
Op vrijdag 17 juli verzorgt D’Irish Folk een sfeervolle avond vol Ierse folkmuziek. De band uit Emmen en omstreken brengt een aanstekelijke mix van bekende meezingers, prachtige ballads en opzwepende folk, met invloeden uit Ierland, Schotland en Nederland. Dankzij meerstemmige zang, verrassende instrumentwissels en veel speelplezier belooft het een gezellige zomeravond te worden.
Een dag later, op zaterdag 18 juli, is het podium voor Heroes of Rock met Bert Heerink. Vanuit hun gedeelde liefde voor rockmuziek brengen Bert Heerink en André een akoestisch programma met verrassende bewerkingen van legendarische rocksongs. Bezoekers kunnen genieten van herkenbare klassiekers als Eye of the Tiger, Ruthless Queen, Space Oddity en Burning Heart. Een avond vol nostalgie en muzikale herkenning.
Beide voorstellingen beginnen om 20.00 uur. De deuren van het Openluchttheater openen om 19.30 uur.
Meer info op www.openluchttheatersellingen.nl
Bron: Robin Meijer
Openluchttheater Sellingen
Eigen foto’s