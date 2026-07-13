Nieuwbouw Boermarke 2 in Vlagtwedde eindelijk van start?

VLAGTWEDDE – Het nieuwbouwproject Boermarke 2 in Vlagtwedde lijkt de realisatiefase in te gaan. De bouw van de nieuwe woonwijk moet “ergens volgend jaar beginnen.” Dat meldt de gemeente Westerwolde vandaag op Facebook. De discussie rond “Boermarke” speelt al jaren in de gemeentelijke politiek en in 2023 werd het project zelfs stopgezet, maar nu lijkt er schot in te komen.
Wie de geschiedenis van Boermarke 2 een beetje kent, weet dat de weg naar deze nieuwe fase bijzonder hobbelig is geweest. In maart 2023 leek het project om 70 huizen te bouwen nog definitief van de baan. Wethouder Harm-Jan Kuper moest destijds melden dat een verplichte spuitzone van 50 meter vanaf de naastgelegen landbouwgrond roet in het eten gooide. Omdat deze zone destijds twee-derde van de bouwgrond onbruikbaar maakte, zat de boel muurvast.
Ommekeer en inspraak in 2025
Achter de schermen werd gezocht naar een oplossing en in april 2025 volgde de ommekeer. De gemeente loste de spuitzone-problematiek op en schreef een tender uit voor de bouw van de 70 woningen. De voorwaarden voor deze uitvraag werden in nauwe samenwerking met omwonenden opgesteld. Zo werd onder andere de nadrukkelijke wens om de lokale speeltuin te behouden meegenomen in de plannen.
In december 2025 kregen de inwoners van Vlagtwedde zelf de beslissende stem. Zij mochten kiezen uit de ingediende ontwerpen. Met maar liefst 63% van de stemmen kozen de inwoners massaal voor ‘Ontwerp 1’. Dit plan, gebaseerd op het concept Buurtschap Waaranders, werd ingediend door een consortium bestaande uit Pebem Vastgoed, Cittanova, Zaakvannn, Niek Roozen Landscape en Bouwonderneming Gebroeders Benus. Het project heeft inmiddels de naam ‘Boermarke Erven’ gekregen.
De gemeente heeft de verdere ontwikkeling van het project nu overgedragen aan Pebem Vastgoed. Zij verzorgen ook de communicatie over Boermarke 2 en zijn zij het eerste aanspreekpunt voor vragen over het project. Op de site www.woneninvlagtwedde.nl kunnen belangstellenden zich nu inschrijven.