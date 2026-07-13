Nieuwe seniorenochtend Pitch & Putt van start in Oostwold

OOSTWOLD – Vanaf woensdag 22 juli kunnen inwoners van 55 jaar en ouder meedoen aan de nieuwe Seniorenochtend Pitch & Putt bij Huninga’s Heem in Oostwold. De ochtend start om 10.00 uur en vindt om de week op woensdagochtend plaats.
De seniorenochtend is bedoeld voor inwoners in de leeftijd 55+ die op een laagdrempelige manier willen bewegen en andere mensen willen ontmoeten. Ervaring is niet belangrijk. Ook als je nog nooit een golfclub hebt vastgehouden ben je van harte welkom. Er zijn twee ervaren golfers aanwezig die de deelnemers begeleiden.
De eerste keer meedoen is gratis. Daarna kost deelname €5 per keer, inclusief koffie en thee.
Wethouder Gert Engelkens: “Bewegen is belangrijk, maar hoeft niet ingewikkeld te zijn. We vinden het belangrijk om inwoners de mogelijkheid te bieden om op een laagdrempelige manier in beweging te komen en te blijven. Daarnaast is een activiteit als Pitch & Putt heel geschikt om anderen te ontmoeten en op een ontspannen manier actief bezig te zijn.”
Aanmelden kan via de QR-code of via deze link: https://forms.office.com/e/SB6vTZTFPs
Voor vragen kunnen inwoners mailen naar hermankroon57@gmail.com of bellen met 0613609904.
Bron: Gemeente Oldambt