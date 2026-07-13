Politie Oldambt doet onderzoek in inbraken en vernielingen

OLDAMBT – De politie van Oldambt doet onderzoek in een aantal vernielingen en twee inbraken.
Om 5.20 uur vannacht is bij een computerwinkel aan de Venne in Winschoten ingebroken. Er werden diverse goederen meegenomen. De politie heeft hiervoor een 35 jarige inwoner van Oude Pekela aangehouden. Hij werd op heterdaad betrapt. De gestolen spullen zijn bij de verdachte aangetroffen. Eerder vannacht, om 3.50 uur, werd ook bij een horecagelegenheid aan de Venne ingebroken. Het is niet bekend wat er is gestolen.
De politie onderzoekt ook vernielingen aan geparkeerde auto’s bij Festival Hongerige Wolf. Naar verluidt zijn zaterdagavond of -nacht van elf auto’s, die op het gras langs de doorgaande weg geparkeerd stonden, een raam ingeslagen. Het is niet bekend of er iets gestolen is.