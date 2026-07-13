Politie vraagt getuigen steekincident Nieuwe Pekela zich te melden; agenten ter plaatse bekogeld met eieren

NIEUWE PEKELA – De politie doet onderzoek inzake een steekincident in Nieuwe Pekela en vraagt getuigen zich te melden.
Op zaterdagavond 11 juli omstreeks 23.10 uur ontving de politie een melding van een steekincident aan de Goudenregenlaan in Nieuwe Pekela. Bij het incident raakte één persoon gewond. Het slachtoffer is voor behandeling overgebracht naar het ziekenhuis.
Kort na het incident heeft de politie een verdachte aangehouden. Daarbij is het stroomstootwapen gericht geweest en kon de verdachte zonder gebruik van geweld worden aangehouden. Het gaat om een 46-jarige man uit Winschoten. Hij wordt nader verhoord. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het incident.
Oproep
Bent u in het bezit van informatie die van belang kan zijn voor het onderzoek en heeft u hierover nog niet met de politie gesproken? Dan verzoeken ze u contact op te nemen. Ook relevante camerabeelden of deurbelbeelden uit de omgeving, die nog niet met de politie zijn gedeeld, kunnen van waarde zijn voor het onderzoek.
Tijdens de afhandeling van het incident zijn agenten bekogeld met eieren. Ook moesten omstanders herhaaldelijk worden verzocht afstand te houden en/of door te lopen, zodat de hulpdiensten veilig en ongestoord hun werk konden doen. Het belemmeren of beletten van politieambtenaren bij de uitvoering van hun werkzaamheden is strafbaar. De politie doet daarom een dringend beroep op iedereen om bij incidenten de aanwijzingen van hulpverleners op te volgen en hen de ruimte te geven die nodig is om hun werk veilig en zorgvuldig uit te voeren.
Heeft u informatie die de politie kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844 onder vermelding van het steekincident aan de Goudenregenlaan in Nieuwe Pekela, zaaknummer PL0100-2026189863. Liever anoniem melden? Dat kan via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.
Bron: Politie Ommelanden Midden