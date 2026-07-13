Rode Kruis hervat hulpverlening in Ter Apel vanuit nieuw gebouw

TER APEL – Het Rode Kruis hervat vanaf woensdag de hulpverlening aan mensen die geen plek hebben in het aanmeldcentrum in Ter Apel. De hulp wordt niet langer verleend op het grasveld voor het centrum, maar vanuit een kantoorpand naast het terrein. Ook VluchtelingenWerk keert terug.
Vorige week besloten het Rode Kruis en VluchtelingenWerk hun werkzaamheden op het voorterrein tijdelijk stop te zetten. Aanleiding waren meerdere geweldsincidenten, waardoor de organisaties de veiligheid van medewerkers en vrijwilligers niet langer konden garanderen.
Met de beschikbaarstelling van het voormalige kantoor van de Dienst Identificatie en Screening Asielzoekers (DISA) door de overheid kan de hulpverlening nu op een veiligere en overzichtelijkere locatie worden voortgezet. Mensen die zich hebben gemeld bij het aanmeldcentrum, maar op dat moment geen opvangplek krijgen, kunnen daar terecht voor eten en drinken, informatie en een luisterend oor.
Volgens directeur Harm Goossens van het Rode Kruis is hiermee aan een belangrijke voorwaarde voldaan. “We hebben nu een veilige plek waar we mensen de hulp kunnen bieden die zij hard nodig hebben. Zo krijgt een kleine groep die voor onrust zorgt niet langer de kans om het voor anderen te verpesten.”
Het Rode Kruis noemt de nieuwe locatie bovendien menswaardiger dan het grasveld, waar mensen eerder de hele dag buiten moesten verblijven, ongeacht het weer. Doordat de hulp nu binnen wordt aangeboden, ontstaat volgens de organisatie meer rust en overzicht.
Toch benadrukt het Rode Kruis dat de verhuizing het onderliggende probleem niet oplost. Er zijn nog altijd onvoldoende opvangplaatsen beschikbaar, waardoor mensen afhankelijk blijven van tijdelijke voorzieningen. Overdag kunnen zij terecht bij het Rode Kruis, maar voor de nacht worden zij met bussen naar andere opvanglocaties gebracht.
Het Rode Kruis blijft daarom pleiten voor een structurele oplossing. Volgens de organisatie is een opvanglocatie nodig waar mensen zowel overdag als ’s nachts op een menswaardige manier kunnen verblijven.
De terugkeer van het Rode Kruis en VluchtelingenWerk volgt op de veiligheidsmaatregelen die minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie heeft laten nemen. Vanaf woensdag zijn beide organisaties weer dagelijks aanwezig om mensen zonder opvangplek in Ter Apel te ondersteunen.