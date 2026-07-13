Vakantie Bijbel Feestweek feestelijk van start gegaan

OLDAMBT – De Vakantie Bijbel Feestweek is maandag enthousiast van start gegaan in Bad Nieuweschans, Finsterwolde, Midwolda en Winschoten. Tientallen kinderen genoten van een middag vol spel, plezier, creativiteit en een Bijbelverhaal. Met nog vier middagen te gaan zijn alle kinderen in de basisschoolleeftijd van harte welkom om gratis mee te doen.
Het thema van dit jaar is ‘Oost, West, thuis best’. Op de eerste dag ontdekten de kinderen hoe God de wereld schiep als een prachtige plek om in te wonen. Adam en Eva leefden in vrede en harmonie met elkaar, totdat zij ervoor kozen om Gods huisregels niet te gehoorzamen. Daardoor veranderde het compleet. De harmonie was verstoord, de vrede weg. Gelukkig is God zo’n goede hemelse Vader dat Hij de mens niet in de steek laat, maar opzoekt en redt.
Naast het verhaal uit de Bijbel was er volop ruimte voor plezier. Op de ene locatie leefden kinderen zich uit op een springkussen, terwijl elders een spannende vossenjacht werd gehouden. Er werd geknutseld, gelachen, gespeeld en vooral genoten. Op alle locaties waren stralende gezichten te zien.
De organisatie kijkt dankbaar terug op deze eerste dag en verwacht dat de komende dagen alleen maar mooier worden. Organisator Bert Noteboom vertelt: ‘Vaak is de eerste dag vooral een opstartdag, waarna de activiteiten nóg meer op gang komen. Iedereen is daarom van harte uitgenodigd om de komende dagen ook langs te komen en mee te doen.’
De kinderclubs worden nog gehouden van dinsdag tot en met vrijdag, telkens van 13.30 tot 15.30 uur (inschrijven vanaf 13.00 uur) op de volgende locaties:
• Bad Nieuweschans – VoetbalVereniging Nieuweschans
• Finsterwolde – Harm Luppenspark
• Midwolda – Dorpshuis De Schakel
• Winschoten – WOP Park Zuid
Ook voor tieners is er deze week volop actie. Op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond vinden van 19.30 tot 21.30 uur spectaculaire jongerenevents plaats vol sport, spellen en competitie. Jongeren van 11 tot en met 18 jaar kunnen gratis meedoen aan de strijd om de titel ‘Sterkste tiener van het Oldambt’. Op donderdag sluiten alle groepen gezamenlijk af met een grote finale op het strand van Midwolda.
Meedoen is gratis en vooraf aanmelden is niet nodig. Neem gerust vrienden of vriendinnen mee en beleef een feestweek vol plezier, ontmoeting en een hoopvolle boodschap.
Meer informatie is te vinden op vbc-oldambt.nl.
Foto’s: Joshua Noteboom, Minke & Ferdi Willemse