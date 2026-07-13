Veendam maakt zich op voor de vakantiemarkten

Foto: Willem van der Werf, parkstadveendam.nl
- Catharina Glazenburg - Activiteiten, Gemeente Veendam

VEENDAM – Op de maandagen 20 juli, 27 juli en 3 augustus is het weer zover; de 62e vakantiemarkten in het centrum van Veendam. Een prachtig evenement in het centrum van Veendam waar elk jaar weer vele duizenden bezoekers op afkomen.

Met ruim 150 standhouders, livemuziek op diverse podia en meerdere attracties zorgt de organisatie weer voor 3 zeer aantrekkelijke maandagen in het centrum van Veendam.

“Ook dit jaar zijn we blij dat er weer de vakantiemarkten zijn. Ieder jaar blijven de vakantiemarkten veel bezoekers trekken en we blijven de traditie die ruim 60 jaar geleden is begonnen voortzetten. Ook zorgt het succes van de afgelopen jaren ervoor dat de standhouders wederom staan te trappelen om hun waren aan te bieden. Natuurlijk traditiegetrouw omlijst met de nodige muziek” verteld promotiemanager Maikel-Owen van Deest.

Elk jaar staat het centrum van Veendam helemaal vol. Alle straten en pleinen zijn voorzien van kramen en op diverse plekken is er livemuziek. Natuurlijk telt Veendam ook prachtige gezellige terrassen en staan de ondernemers van het centrum weer klaar voor de bezoekers.

De markten zijn van 13.00 tot 18.00 uur.

Het muziekprogramma is dit jaar als volgt samengesteld:

Ma 20 jul 2026

Parkzicht: Roel en Matty

Babycare: Wim en Miranda

Happy Days: Jakob Molema

Barrage: Siep en Anita

De Bank: Alica in Wonderland

Ma 27 jul. 2026

Parkzicht: duo Remix

BabyCare: Jakob van der Laan

Happy Days: Richard van der Weide

Barrage: Martin Ganzeveld

De Bank: The Sinners

Ma 3 aug. 2026

Babycare: Rene Beverwijk

Parkzicht: Bert en Loes

HappyDays: Janneke de Roo

Barrage: Anita en Ed

De Bank: Henk Dissel

Alle reden dus om deze data vrij te houden en koers te zetten richting het centrum van Veendam

Bron: Peter Panneman

Op het beeldmateriaal op de website van RTV Westerwolde rusten auteursrechten.