Veendam maakt zich op voor de vakantiemarkten

VEENDAM – Op de maandagen 20 juli, 27 juli en 3 augustus is het weer zover; de 62e vakantiemarkten in het centrum van Veendam. Een prachtig evenement in het centrum van Veendam waar elk jaar weer vele duizenden bezoekers op afkomen.
Met ruim 150 standhouders, livemuziek op diverse podia en meerdere attracties zorgt de organisatie weer voor 3 zeer aantrekkelijke maandagen in het centrum van Veendam.
“Ook dit jaar zijn we blij dat er weer de vakantiemarkten zijn. Ieder jaar blijven de vakantiemarkten veel bezoekers trekken en we blijven de traditie die ruim 60 jaar geleden is begonnen voortzetten. Ook zorgt het succes van de afgelopen jaren ervoor dat de standhouders wederom staan te trappelen om hun waren aan te bieden. Natuurlijk traditiegetrouw omlijst met de nodige muziek” verteld promotiemanager Maikel-Owen van Deest.
Elk jaar staat het centrum van Veendam helemaal vol. Alle straten en pleinen zijn voorzien van kramen en op diverse plekken is er livemuziek. Natuurlijk telt Veendam ook prachtige gezellige terrassen en staan de ondernemers van het centrum weer klaar voor de bezoekers.
De markten zijn van 13.00 tot 18.00 uur.
Het muziekprogramma is dit jaar als volgt samengesteld:
Ma 20 jul 2026
Parkzicht: Roel en Matty
Babycare: Wim en Miranda
Happy Days: Jakob Molema
Barrage: Siep en Anita
De Bank: Alica in Wonderland
Ma 27 jul. 2026
Parkzicht: duo Remix
BabyCare: Jakob van der Laan
Happy Days: Richard van der Weide
Barrage: Martin Ganzeveld
De Bank: The Sinners
Ma 3 aug. 2026
Babycare: Rene Beverwijk
Parkzicht: Bert en Loes
HappyDays: Janneke de Roo
Barrage: Anita en Ed
De Bank: Henk Dissel
Alle reden dus om deze data vrij te houden en koers te zetten richting het centrum van Veendam
Bron: Peter Panneman