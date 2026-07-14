Drie mannen in hoger beroep veroordeeld voor bankhelpdeskfraude vanuit vakantiehuisjes

LEEUWARDEN, GASSELTERNIJVEEN – Het gerechtshof in Leeuwarden heeft drie mannen veroordeeld tot gevangenisstraffen van tweeënhalf en drie jaar voor grootschalige bankhelpdeskfraude. De mannen maakten volgens het hof vooral oudere slachtoffers en veroorzaakten een schade van ruim 100.000 euro.
De drie verdachten, 25, 27 en 29 jaar oud, werden samen met een vierde verdachte op heterdaad aangehouden in een vakantiehuisje op een vakantiepark in Gasselternijveen. De politie kwam in actie nadat een oplettende gast op het park de vele telefoongesprekken vanuit het huisje verdacht vond en de politie waarschuwde.
Bij de inval troffen agenten een volledig ingericht callcenter aan met laptops, headsets en meerdere telefoons. De verdachten probeerden nog te vluchten, maar werden direct aangehouden.
Uit het onderzoek bleek dat de groep niet alleen vanuit Gasselternijveen werkte, maar ook vanuit vakantiehuisjes in Emmen, Orvelte en het Friese Appelscha. De mannen deden zich telefonisch voor als medewerkers van een bank. Met behulp van illegaal verkregen persoonsgegevens wisten zij vooral oudere slachtoffers te overtuigen software te installeren waarmee zij op afstand toegang kregen tot de computer en bankrekening van het slachtoffer. Vervolgens werden grote geldbedragen overgemaakt naar rekeningen van zogenoemde katvangers.
Volgens het gerechtshof was sprake van een professionele en goed georganiseerde werkwijze. De verdachten gebruikten schuilnamen, wisselden onderling instructies uit, maakten afspraken over de verdeling van de opbrengsten en gebruikten de vakantiehuisjes als tijdelijke werkplek. Het hof sluit niet uit dat er meer slachtoffers zijn dan in de strafzaak zijn opgenomen.
De rechtbank Noord-Nederland veroordeelde de vier verdachten in april 2025 al tot gevangenisstraffen van drie tot vier jaar. Daarbij oordeelde de rechtbank dat de groep een criminele organisatie vormde die zich volledig richtte op bankhelpdeskfraude. Ook werd vastgesteld dat de verdachten beschikten over grote hoeveelheden persoonsgegevens, speciale software en andere hulpmiddelen voor de oplichting.
Drie van de vier verdachten gingen tegen dat vonnis in hoger beroep. Het gerechtshof achtte, net als de rechtbank, bewezen dat zij zich schuldig maakten aan bankhelpdeskfraude en deelnamen aan een criminele organisatie. Wel legde het hof lagere gevangenisstraffen op van tweeënhalf en drie jaar.
Naast de gevangenisstraffen moeten de drie veroordeelden gezamenlijk tienduizenden euro’s aan schadevergoeding betalen aan hun slachtoffers. Volgens het hof hebben de verdachten niet alleen grote financiële schade veroorzaakt, maar ook het vertrouwen van slachtoffers in hun medemens en in het bankwezen ernstig geschaad.