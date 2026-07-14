Dubbel feest bij De Blanckenborg

BLIJHAM – Bij zorgcentrum De Blanckenborg was het dinsdag een feestelijke dag. Het vernieuwde gedeelte van het gebouw werd officieel geopend en tegelijkertijd vierde het zorgcentrum het 60-jarig bestaan. Bewoners, medewerkers en vrijwilligers stonden samen stil bij deze bijzondere mijlpaal.

De bewoners van De Blanckenborg en de aanleunwoningen verzamelden zich in de middag in het restaurant. Onder het genot van koffie, thee en een gebakje bekeken zij een film waarin de verschillende verbouwingen uit de afgelopen zestig jaar werden belicht.

Directeur Dianne Burger heette iedereen welkom. Zij vertelde dat De Blanckenborg nog altijd een begrip is in Oost-Groningen en één van de weinige zelfstandige verpleeghuizen in de regio is. Volgens Burger is dat te danken aan de inzet van alle medewerkers en vrijwilligers.

“Vandaag is het dubbel feest,” zei zij. “We openen het vernieuwde gedeelte én vieren het 60-jarig bestaan van De Blanckenborg.”

Verbouwing aangepast aan de zorg van nu

Burger vertelde dat De Blanckenborg al langere tijd met de gemeente en de eigenaar van het gebouw in gesprek is over renovatie, verduurzaming en nieuwbouw. Met de huidige verbouwing kan het zorgcentrum voorlopig weer vooruit.

De zorg is in de afgelopen decennia sterk veranderd. Waar De Blanckenborg vroeger een bejaardenhuis was, wonen er nu mensen met een veel grotere zorgvraag. Veel bewoners maken gebruik van een grote rolstoel of zijn bedlegerig. Om hen meer ruimte te bieden om overdag samen te komen, is op de begane grond een extra huiskamer gerealiseerd voor de afdelingen Tulp en Krokus.

Hiervoor zijn de entree en de receptie verplaatst naar de achterzijde van het gebouw. Op de vrijgekomen plek is de nieuwe huiskamer ingericht die de naam Iris heeft gekregen.

De nieuwe indeling zorgt volgens De Blanckenborg voor meer rust op de afdelingen. De huiskamers bieden nu voldoende ruimte voor rolstoelen, bedden en een kookeiland. Ook is de nieuwe situatie veiliger. Door de hoofdingang aan de achterkant te plaatsen, lopen bewoners niet meer direct de straat op. Daarnaast heeft de baliemedewerker beter zicht op wie het gebouw binnenkomt en verlaat en ligt het doe- en eetcafé dichter bij de ingang.

Burger sprak haar waardering uit voor alle medewerkers, die tijdens de verbouwing flexibel bleven werken. Ook bedankte zij de omwonenden voor hun begrip voor de eventuele overlast.

Grote uitdaging

Projectleider Bert Bruins vertelde dat hij als manager bedrijfsvoering nauwelijks ervaring had met een bouwproject van deze omvang. “Mijn enige bouwervaring was dat ik ooit als opperman mijn schoonvader hielp bij de bouw van een huis,” vertelde hij met een glimlach.

De verbouwing van een zorgcentrum met 184 bewoners bleek een heel andere uitdaging. Er moesten voortdurend keuzes worden gemaakt en verschillende belangen tegen elkaar worden afgewogen.

Toch slaagde het project erin binnen de beschikbare begroting te blijven. Bruins bedankte alle betrokken partijen, waaronder het bouwbedrijf, de architect, de hovenier, de woninginrichter en andere bedrijven die aan de verbouwing hebben meegewerkt. Op een afrastering rond de nieuwe perscontainer na was alles op tijd gereed voor de officiële opening.

Zestig jaar geschiedenis

Manager Zorg en Behandeling Bouwien de Vries nam de aanwezigen vervolgens mee terug in de geschiedenis van De Blanckenborg. Zij schetste hoe de zorg in zestig jaar tijd volledig is veranderd.

Toen De Blanckenborg in de jaren zestig begon als bejaardenhuis, kwamen veel bewoners er wonen zodra zij 65 jaar werden. Sommigen arriveerden zelfs met hun eigen auto en hadden nauwelijks zorg nodig. Destijds werkten er slechts achttien medewerkers; nu zijn het er bijna 300.

Ook de werkomstandigheden waren heel anders. Salarissen werden contant uitbetaald in een bruine envelop, veel medewerkers woonden in de zusterflat, droegen blauwe uniformen en panty’s en roken was vrijwel overal toegestaan. Bij activiteiten werd bovendien verwacht dat medewerkers ook ’s avonds hielpen.

Volgens De Vries is één ding echter nooit veranderd: het gevoel van saamhorigheid. “Het voelde toen als een familie en dat is nog steeds zo. Ondanks alle veranderingen in de zorg en de vele regels blijven we investeren in elkaar, niet alleen in stenen.”

In het jubileumjaar organiseert De Blanckenborg extra activiteiten voor bewoners, medewerkers en vrijwilligers om stil te staan bij zestig jaar zorg en betrokkenheid in Blijham.

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg