Een kijkje in het oude winkeltje van Bakker Fröling

WINSCHOTEN – Oude blikken, gewonnen medailles en een schaal met kleine ooievaars: in het onderkomen van Stichting Oud Winschoten staat het voormalige winkeltje van Bakker Fröling. “De inventaris is naar Stichting Oud Winschoten gegaan”, vertelt John Ruibing. “We hebben het hier min of meer in dezelfde stijl als vroeger weer opgebouwd en ingericht.”
De bakkerij stond jarenlang aan de Engelsestraat 14 in Winschoten. In het nagebouwde winkeltje zijn nog veel originele voorwerpen te zien. “We zien hier geweldige blikken, met zelfs Winschoter noppen. Ook hebben we schitterende medailles die zijn gewonnen bij wedstrijden met koeken en broden.”
Een opvallend voorwerp is de oude kist van Fröling die vroeger op de bakkerskar stond. “Zo ging men de straten door en werden brood, banket en koekjes overal afgeleverd.” De collectie is daarnaast aangevuld met spullen van andere voormalige bakkers uit de stad.
Ook staat er een presentatieschaal die bij geboortes werd gebruikt. “Die is prachtig versierd met ooievaars”, zegt Ruibing. “Ook deze komt oorspronkelijk bij Bakker Fröling vandaan.”
U vindt Stichting Oud Winschoten aan de Mr. D.U. Stikkerlaan 4 in Winschoten
Openingstijden: Iedere maandag- en donderdag middag en elke laatste vrijdag van de maand(behalve feestdagen) zijn bezoekers van 13.00 tot 16.00 uur welkom of eventueel op afspraak.
De video ziet u hier: https://www.youtube.com/watch?v=nLx6pacgN_s
Video: Malou Vos