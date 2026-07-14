Korte politieberichten uit de grensstreek Duitsland (Update)

DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie. (Vanuit Nederland eerst het landennummer 0049 kiezen en van het telefoonnummer de eerste 0 weglaten).
Renkenberge
Tussen vrijdag 18.00 en maandag 19.30 uur is bij een opslagloods aan de Wahner Straße in Renkenberge ingebroken. Er werden onder anderen flessen drank en een audioapparaat gestolen.
De schade wordt geschat op ongeveer 800 euro. De politie is een onderzoek gestart. Getuigen die iets verdachts hebben gezien of die informatie kunnen verstrekken over de inbraak of de daders, worden verzocht contact op te nemen met het politiebureau Haren op 05932/72100.
Schöninghsdorf
Een 31-jarige man, die gezocht werd op basis van een arrestatiebevel, is gisterenmiddag om vier uur bij een controlepost op de snelweg B402 aan de Duits-Nederlandse grens aangehouden. Tijdens de identiteitscontrole van de 31-jarige Nederlander ontdekten de agenten dat er een arrestatiebevel tegen hem was uitgevaardigd. Hij wordt beschuldigd van het illegaal importeren van een aanzienlijke hoeveelheid drugs en drugshandel. De man werd gearresteerd en bracht de nacht door in politiehechtenis. Hij moest vandaag voor de rechter verschijnen.
Haren
Vanmorgen brak rond 11:45 uur brand uit op een boerderij aan de Landegger Hauptstraße in Haren. Volgens de eerste bevindingen is door onbekende oorzaak een aardappeldroogmachine in brand gevlogen. De machine was niet in werking toen de brand uitbrak. De brand heeft aanzienlijke schade aan het gebouw veroorzaakt.
Er zijn geen gewonden gevallen. Een aangrenzende koeienstal werd uit voorzorg geëvacueerd.
De vrijwillige brandweerkorpsen van Haren, Rütenbrock en Lathen kwamen met in totaal twaalf voertuigen en ongeveer 65 brandweerlieden ter plaatse. De bluswerkzaamheden zijn nog gaande.
Door de dichte rook kan het zicht in de omgeving van de B408 beperkt zijn. Automobilisten wordt verzocht extra voorzichtig te rijden.